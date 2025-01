Kodėl Ukraina praranda pozicijas? Ukrainos atsargos karininkas įvardijo priežastis

Viena iš ryškiausių Ukrainos kariuomenės problemų – kokybiškų pėstininkų trūkumas, pareiškė „X“ soc. tinkle slapyvardžiu „Tatrigami“ pasirašantis ukrainiečių karininkas. Jo teigimu, problema ne tik kiekyje, bet ir kokybėje: „Tuo metu, kai turtingi ir apsirūpinę žmonės dažnai suranda būdų išvengti tarnybos, sistema taikosi į silpniausius visuomenės atstovus: neturtingus ir žmones su sveikatos problemomis – įskaitant daugelį tų, kurie kovoja su alkoholizmu“.

1/ Why is Ukraine losing ground? There are many explanations, ranging from a lack of aid to a lack of political will to win. The reality, however, is far more complex. This thread offers a brief excerpt from my recent analysis, with the full link provided at the end.



🧵Thread: pic.twitter.com/UUuRXOIQQ2

REKLAMA