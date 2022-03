Klaida ar realybė? Prorusiškas laikraštis paskelbė, kad kare žuvo 10 tūkst. rusų karių

Tiksliai suskaičiuoti karo Ukrainoje aukas praktiškai neįmanoma. Vis dėlto duomenys apie kare žuvusius rusus ypatingai nesutapo.

Rusija dar kovo 2 d. paskelbė, kad kare neteko 498 karių. BBC pirmadienį publikavo tyrimą, kuriame teigė, kad oficialiai yra patvirtinta apie 557 rusų karių žūtis.

Praėjus vos kelioms valandoms po BBC tyrimo, atrodo, kad situacija kardinaliai pasikeitė.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z