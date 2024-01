Kinijoje 2023-ieji buvo karščiausi metai per visą fiksuotą istoriją

Praėjusią vasarą dideliuose Azijos, Europos ir Šiaurės Amerikos regionuose kilo mirtį nešančios karščio bangos, kurios, pasak mokslininkų, tampa dažnesnės ir intensyvesnės dėl klimato kaitos.

Pernai vidutinė šalies temperatūra Kinijoje buvo 10,7 laipsnio Celsijaus ir viršijo 2021-aisiais pasiektą 10,5 laipsnio Celsijaus rekordą, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV, remdamasis Nacionaliniu klimato centru.

„Didžiojoje šalies dalyje temperatūra buvo 0,5–1 laipsniu aukštesnė“, – rašoma straipsnyje.

Be to, visoje Kinijoje 127 nacionalinėse meteorologijos stotyse per metus buvo užfiksuota dienos temperatūros rekordų.

Liepą Pekine viršytas prieš 23 metus fiksuotas rekordas – 27 dienas iš eilės temperatūra buvo aukštesnė nei 35 laipsniai Celsijaus.

Metams bėgant toliau buvo fiksuojami rekordai: sostinėje, be kita ko, užfiksuota karščiausia diena spalio pabaigoje.

Ekspertai įspėja, kad dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų sukelto visuotinio atšilimo didėja ekstremalių orų tikimybė.

Be rekordinio karščio, 2023 metais Kinijos šiaurėje kilo ir pražūtingi potvyniai.

Žiemą dėl užsitęsusio šalčio pareigūnai buvo priversti paskelbti pavojų didelėje šalies teritorijoje, o daugelyje vietų buvo užfiksuota rekordiškai žema gruodžio mėnesio temperatūra.

Europos klimato tarnyba „Copernicus“ prognozavo, kad 2023-ieji bus karščiausi metai per visą istoriją.