Kavinėse plinta nauja tvarka dirbantiems nuotoliu: įgriso paliekantys mažai pinigų ir užimantys vietą

Vadybininkas Alexas Middletonas sakė, kad tokia politika siekiama rasti pusiausvyrą, kuri „neleistų mums prarasti pinigų“, skelbia BBC.

„Prastėja vietos atmosfera“

Niuberyje (Jungtinė Karalystė) įsikūrusi kavinė „Milk and Bean“ taip pat įgyvendino panašią politiką, tikėdamasi padidinti apyvartą.

Neseniai kavinė įvedė priemones, pagal kurias darbo dienomis nešiojamaisiais kompiuteriais galima naudotis ne ilgiau kaip valandą, o savaitgaliais jų naudojimas visiškai uždraustas.

„Milk and Bean“ savininkas Chrisas Chaplinas BBC sakė: „Tai reiškia mažesnę apyvartą ir gana mažas žmonių išlaidas, palyginti su tais, kurie nesinaudoja nešiojamaisiais kompiuteriais. Be to, dėl nešiojamaisiais kompiuteriais besinaudojančių žmonių prastėja vietos atmosfera. Viena vertus, nuo jų priklauso mūsų pajamos, bet, kita vertus, jie turi būti protingi ir šiek tiek sąmoningi“.

A. Middletonas pritarė šiems žodžiams: „Esame nedidelis nepriklausomas verslas, todėl turime užtikrinti, kad tie stalai būtų užimti – negalime leisti, kad žmonės užgrobtų stalą, tačiau taip pat nenorime negerbti žmonių, kurie ateina su nešiojamaisiais kompiuteriais“.

Jis sakė, kad žmonės, atėję su nešiojamaisiais kompiuteriais, dažniausiai išleidžia gana mažai, tačiau prie stalų sėdi gana ilgai.

Klientų reakcijos – įvairios

Nuo COVID-19 pandemijos daugelis iš namų dirbančių žmonių kavines ėmė laikyti antraisiais biurais – taip jie sutaupo pinigų elektros energijai ir belaidžio interneto ryšiui, o kartu gali dirbti socialinėje aplinkoje.

„Klientų reakcija į „The Collective“ nešiojamųjų kompiuterių politiką „tikrai įvairi“, – sakė A. Middletonas.

„Mums pasisekė, kad daugelis mūsų klientų yra nuolatiniai klientai, kurie ateina gana dažnai, todėl jie gerbia šią politiką, tačiau pasitaiko ir tokių, kurie dėl to šiek tiek nervinasi“, – sakė jis.

C. Chaplinas sakė, kad tai „vienas iš tų nepatogių pokalbių“, tačiau pridūrė, kad dažnai neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik liepti klientams nebesinaudoti nešiojamaisiais kompiuteriais.