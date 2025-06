Katastrofos liudininkas: „Išgirdome siaubingą triukšmą, o lauke – išsibarstę žuvusiųjų kūnai ir lėktuvo nuolaužos“

Maža to, nelaimės signalą spėjęs perduoti lėktuvas krisdamas atsitrenkė į medikų bendrabučio pastatą. Lėktuvo nuolaužos nukrito ant gyvenamųjų ir biurų pastatų.

Vienas liudininkas pasakojo, kad pirmiausia išgirdo didžiulį garsą, o vėliau, išėjęs į lauką, pamatė ore tirštų dūmų sluoksnį, ore mėtėsi lavonai ir sudužusio lėktuvo nuolaužos.

„Buvau namuose, kai išgirdome siaubingą triukšmą. Kai išėjome į lauką pažiūrėti, kas nutiko, ore jau tvyrojo tirštų dūmų sluoksnis. Kai atėjome čia, visur buvo išsibarstę žuvusiųjų kūnai ir sudužusio lėktuvo nuolaužos“, – cituojamas liudininkas „Times of India“.

VIDEO | Ahmedabad plane crash: Here's what an eyewitness said:



