Kataras: Izraelis ir „Hamas“ nėra priartėję prie susitarimo dėl paliaubų Gazos Ruože

„Nesame priartėję prie susitarimo ir tai reiškia, kad nematome abiejų pusių suartėjimo dėl kalbos, galinčios išspręsti esamus nesutarimus dėl susitarimo įgyvendinimo“, – spaudos konferencijoje sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari (Madžedas Ansaris).

Jis pridūrė, kad derybos tęsiasi.

Nepaisant to, kad derybose, kuriose dalyvavo tarpininkai iš JAV, Kataro ir Egipto, tikėtasi per kelias savaites susitarti dėl paliaubų ir įkaitų paleidimo iki musulmonų šventojo ramadano mėnesio, to padaryti nepavyko ir prasidėjus šventiniam laikotarpiui padėtis išlieka tokia pati.

M. al Ansari sakė, kad visos šalys „toliau tęsia derybas, kad pasiektų susitarimą, tikėkimės, per ramadaną“.

Tačiau jis pridūrė, kad negali nurodyti jokio susitarimo termino, ir paaiškino, kad konfliktas Gazos Ruože tebėra labai sudėtingas.

Izraelis vykdo karinę kampaniją Gazos Ruože, atsakydamas į kruviną palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ išpuolį Izraelyje spalio 7 dieną, kai, oficialiais duomenimis, žuvo apie 1 160 žmonių, daugiausia civilių.

„Hamas“ taip pat paėmė apie 250 įkaitų, iš kurių, Izraelio žiniomis, Gazos Ruože dar yra apie 130, įskaitant 31 žuvusį žmogų.

Izraelio atsakomosios operacijos „Hamas“ valdomame Gazos Ruože jau nusinešė daugiau kaip 31 tūkst. žmonių gyvybes, daugiausia moterų ir vaikų, teigia teritorijos Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio pabaigoje Kataras tarpininkavo dėl savaitę trukusios kovų pertraukos, kai buvo paleista dešimtys įkaitų – izraeliečių ir užsieniečių, taip pat dėl to, kad į apgultą palestiniečių teritoriją patektų humanitarinė pagalba.