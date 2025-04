Kas žinoma apie Gazos Ruožo paliaubų pasiūlymą

REKLAMA

Aukšto rango „Hamas“ pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad grupuotė greičiausiai atsakys per 48 valandas.

Savaitgalį Egipto pareigūnai, kurie tarpininkauja derybose dėl ugnies nutraukimo, pasiūlymą perdavė grupuotės delegacijai Kaire.

Toliau apžvelgiame, kas yra žinoma apie šį pasiūlymą.

Koks pasiūlymas?

Vėlai pirmadienį kitas aukšto rango „Hamas“ pareigūnas AFP sakė, kad Izraelis pasiūlė 45 dienų paliaubas mainais į 10 gyvų įkaitų paleidimą.

Už tai Izraelis išlaisvintų 1 231 Izraelio kalėjimuose laikomą palestinietį kalinį ir leistų humanitarinei pagalbai patekti į palestiniečių teritoriją, kuri nuo kovo 2 dienos visiškai blokuojama.

Per 2023-iųjų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, kuris sukėlė karą Gazos Ruože, palestiniečių kovotojai pagrobė 251 įkaitą, iš kurių 58 vis dar laikomi Gazoje, įskaitant 34, kurie, Izraelio kariuomenės teigimu, yra žuvę.

Per ankstesnes paliaubas, pradėtas sausio 19 dieną, buvo paleisti 33 įkaitai mainais į maždaug 1,8 tūkst. palestiniečių kalinių, tačiau po dviejų mėnesių paliaubos žlugo.

Naujausiame pasiūlyme taip pat numatyta, kad įkaitų paleidimas turi vykti privačiai, priešingai nei anksčiau, kai įkaitų paleidimas vyko per viešas ceremonijas Gazoje ir sulaukė didelės kritikos Izraelyje.

Koks yra siūlomas tvarkaraštis?

„Hamas“ pareigūnas sakė, kad kaip geros valios gestą Izraelio pasiūlyme raginama pirmąją paliaubų dieną paleisti įkaitą izraelietį Edaną Alexanderį (Edaną Aleksandrą).

E. Alexanderis yra vienintelis gyvas įkaitas, turintis JAV pilietybę.

Antrąją dieną „Hamas“ iškeistų dar penkis įkaitus į 66 palestiniečių kalinius, Izraelio kalėjimuose atliekančius laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, ir 611 Gazos Ruožo gyventojų, sulaikytų per dabartinį karą.

Trečiąją dieną bus pradėtos derybos dėl tolimesnių veiksmų pasibaigus karui, įskaitant „Hamas“ ir kitų palestiniečių grupuočių nuginklavimą mainais į nuolatines paliaubas.

„Hamas“ tvirtina, kad teisė išsaugoti ginklus yra neperžengiama linija.

Antrąją ugnies nutraukimo savaitę „Hamas“ paleistų dar keturis gyvus įkaitus mainais į 54 palestiniečių kalinius, nuteistus kalėti iki gyvos galvos, ir dar 500 kalinių iš Gazos Ruožo.

Izraelio visuomeninis transliuotojas „Kan 11“ sakė, kad pasiūlyme taip pat numatyta, jog „Hamas“ 20-ąją paliaubų dieną turi perduoti 16 įkaitų kūnus.

Ką sako „Hamas“?

Praėjusią savaitę „Hamas“ derybininkai lankėsi Kaire, kur jiems buvo pateiktas pasiūlymas, antradienį AFP sakė grupuotės politinio biuro narys Suhailas al Hindi (Suhailas Hindis).

Vienas grupuotės pareigūnų antradienį sakė, kad „Hamas greičiausiai savo atsakymą tarpininkams atsiųs per ateinančias 48 valandas, nes judėjimas vis dar vykdo išsamias konsultacijas (...) savo vadovybės struktūroje, taip pat su pasipriešinimo frakcijomis, kad suformuluotų vieningą poziciją“.

Jis sakė, kad konsultacijos vyksta ir kad „Hamas“ nori nutraukti agresiją ir karą, tačiau iš tarpininkų Egipto, Kataro ir JAV reikalauja garantijų, kad Izraelis laikysis savo susitarimo dalies.

„Hamas“ neprieštarauja dėl kalinių skaičiaus ir yra pasirengusi paleisti juos visus iš karto arba dalimis“, – pridūrė jis.

Ką sako Izraelis?

Izraelis dėl naujausio pasiūlymo komentarų nepateikė.

Tačiau įkaitų šeimų kampanijos grupė „Tikvos forumas“, atstovaujanti nedidelei įkaitų šeimų grupei, pasisakančiai už tolesnį karinį spaudimą, teigė, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) patvirtino, jog šalis iš tiesų siekia susigrąžinti 10 gyvų įkaitų.

Grupės teigimu, B. Netanyahu vėlai pirmadienį kalbėjosi su įkaito Avinatano Or motina Ditza Or (Dica Or) ir patvirtino, kad E. Alexanderis yra vienas iš siūlomų mainų dalyvių.

Grupės teigimu įkaito motina atsakė, kad „yra moralinė pareiga grąžinti visus kartu vienu metu ir vienu autobusu“.