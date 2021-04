Karibų jūroje po 40-ies metų išsiveržė ugnikalnis, evakuota tūkstančiai žmonių

Ramioje Karibų jūroje esančioje Sent Vinsento saloje valstybėje, Sufrieru vadinamas ugnikalnis driokstelėjo po daugiau nei keturiasdešimties metų pertraukos.

Užfiksuoti jau trys sprogstamieji išsiveržimai į atmosferą išspjovę milžinišką pelenų ir dūmų stulpą.

Vos 29-nių kilometrų ilgio saloje miestų gatves užklojus pelenams, valdžia kuo toliau nuo ugnikalnio evakuotis liepė 16 tūkstančių salos gyventojų. Tiesa, darbus apsunkina itin prastas matomumas.

Kruizinių kelionių bendrovės „Royal Caribbean International“, „Celebrity Cruises“ ir „Carnival“ pranešė siunčiančios keturis savo laivus, turinčius padėti į gretimas salas ir saugias vietoves evakuoti gyventojus. Pasak, kai kurių liūdininkų, išsiveržimas, akimirksniu užtemdęs šviesią karibų saulę, priminė tikrą apokalipsę.

„Išsiveržimas žmones pastumėjo į panikos rėžimą. Jie puolė sprukti visomis važiuojančiomis transporto priemonėmis“, – kalba vietos žurnalistas Robertson S. Hendry.

Mokslininkai sako, kad dabar išsiveržimas tikriausiai tęsis kelias dienas ar net savaites. Be to, neatmetama, kad gali įvykti ir daugiau sprogimų. Paskutinį kartą šio ugnikalnio išsiveržimas aukų pareikalavo praėjusio amžiaus pradžioje. Tąkart jis pražudė per tūkstantį žmonių.

Šįkart, kol kas aukų išvengti pavyko. Tiesa, kai kurie vietos gyventojai ir turistai iš pavojingai arti esančių ugnikalnio apylinkių spėjo pasprukti tik paskutinėmis minutėmis.