Maža to, jis pareiškė, kad delsiantys su pagalba lyderiai turi jau dabar imtis veiksmų dėl kito karo etapo, kuris neabejotinai ateis.

Svarbiausi įvykiai:

16:21 | Charkive yra žuvusių

Aiškėja daugiau detalių apie rusų smūgį Charkivui. UNIAN rašo, kad Rusija Charkivui smogė valdomomis aviacinėmis bombomis.

„Nemyščansko rajone okupantai nužudė vaiką tiesiog žaidimų aikštelėje. Mergaitė. Dar mažiausiai trys žmonės rajone sužeisti. Pramonės rajone degančiame daugiabutyje jau du žuvusieji“, – cituojamas Charkivo meras.

Dar vėliau jis patikslino, kad daugiabutyje žuvo trys žmonės.

16:11 | Rusai smogė Charkivui

Rusija toliau puola Ukrainos miestus, penktadienį atakuotas Charkivas, rašo „Kanal 24“.

Okupantai smogė daugiaaukščiam pastatui.

Charkivo meras Ihoris Terechovas nurodė, kad, preliminariais duomenimis, pramoniniame rajone buvo smogta 12 aukštų gyvenamajam namui. Kilo gaisras, pastatas apgadintas. Informacija apie nukentėjusius tikslinama.

Rusai taip pat smogė kitame miesto mikrorajone, tačiau informacija kol kas tikslinama.

15:45 | Landsbergis užkūrė pirtį: tikiuosi, kad jie supranta, ką daro

Lietuvos užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio kalba po ES ministrų susitikimo aktyviai cituojama užsienio šalių žiniasklaidoje. „Business Insinder“ pateikiama dalis jo įžvalgų apie Vakarų šalių pagalbos Ukrainai trūkumus. Įdomiausias G. Landsbergio pasisakymo vietas galima paklausyti ir vaizdo įraše.

„Žinote, net jeigu tai skamba kaip pajuokavimas, bet mes Rusijos dangų saugome labiau. Rusijos lėktuvai yra geriau saugomi Vakarų garantijų negu ukrainiečių“, – savo kalboje minėjo G. Landsbergis.

Jo teigimu, kuriamas naratyvas vietos gyventojams, kad mes esame kovotojai už gėrį, bet kai reikia užsiimti pristatymu, tai istorija kartais visiškai skiriasi.

„Mes turime užduoti sau klausimą: ar mes patys nesame šios problemos dalis?

<...> Rytinis flangas neramina, nes mes visi suprantame, kad ukrainiečiams nesulaukus pagalbos, kuri buvo jiems pažadėta, užsidega žalia šviesa Putinui.

<...> Mes turime pradėti uždavinėti labai konkrečius klausimus dėl duodamų pažadų. Pasirodo, kai X šalis pažada Y ginkluotę, pasirodo, kad Y ginkluotė yra netinkama, neveikianti. Ją reikia remontuoti. Užtrunka labai ilgai, kol bus pristatyta. Kalbėdami su mūsų draugais ukrainiečiais mes sužinome, kad kai kuri ginkluotė, kuri buvo pažadėta pernai, bus pristatyta tik 2027-aisiais. Nepaisant to, skaičiavimai, pažadai, antraštės pasirodė 2023-iaisiais. O kaip jūs žinoti, Putinas turi patikimų draugų – šiaurės korėjiečiai, iraniečiai sugeba aprūpinti Rusiją tuo, kas yra pažadėta. Čia yra skirtumas. Kai kuriais atvejais mes kuriame naratyvą, gerą istoriją papasakoti savo gyventojams. Kad mes esame kovotojai už gėrį, bet ateina laikas pristatyti ir tada istorija staiga pasikeičia“, – aiškino G. Landsbergis.

„Bet yra ir kitas dalykas. Iš esmės, Europa yra pasiruošusi pralaimėti. Ir aš tikrai tikiuosi, kad tie žmonės, kurie priima sprendimus nesiųsti Ukrainai to, kas pažadėta, kad jie rengiasi kitam karo etapui. O tai neabejotinai ateis“, – pareiškė G. Landsbergis.

14:46 | JAV pirmą kartą sureagavo į Ukrainoje numuštą naikintuvą F-16

Ketvirtadienį pranešta, kad Ukraina neteko vieno iš savo naikintuvų F-16, žuvo ir naikintuvo pilotas. Pasak „Evropeiskaja Pravda“, Vašingtonas nėra gavęs jokių Kyjivo prašymų padėti atlikti tyrimą.

Pentagono spaudos sekretoriaus pavaduotoja Sabrina Singh sakė, kad Jungtinės Valstijos nedalyvauja šio incidento tyrime.

„Mačiau pranešimus, bet neturiu informacijos apie mūsų teikiamą pagalbą ar Ukrainos prašymus ją suteikti“, – sakė S. Singh.

Pasak jos, lėktuvo katastrofą gali komentuoti tik Ukrainos pusė. Kaip paaiškino pavaduotoja, JAV nekomentuoja incidento detalių ar detalių, susijusių su galimai lėktuvuose buvusia elektronine įranga.

Ji taip pat atsisakė atskleisti, kiek F-16 lėktuvų jau yra Ukrainoje arba kiek jų planuojama dislokuoti, nes tai yra operatyvinio saugumo klausimas. Tačiau S. Singh pabrėžė, kad kovinė aviacija yra itin sudėtinga ir kad Jungtinės Valstijos didžiuojasi galėdamos apmokyti Ukrainos pilotus.

14:14 | ES nori apmokyti daugiau Ukrainos karių, bet ne Ukrainoje

Europos Sąjunga nori apmokyti daugiau Ukrainos karių, tačiau nesutaria, ar būtų galima tą daryti pačioje Ukrainoje, penktadienį pareiškė bloko užsienio politikos vadovas.

ES jau užsibrėžė tikslą šiais metais apmokyti apie 60 000 Ukrainos karių, tačiau karo draskomoje šalyje tebesitęsiant įnirtingoms kovoms, blokas nori padaryti daugiau.

„Aptarsime, kaip padidinti mūsų mokymo misiją“ Ukrainos kariams, prieš bloko gynybos ministrų susitikimą Briuselyje žurnalistams sakė ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis.

„Galvojame apie koordinavimo centrą Ukrainoje, tačiau nėra susitarimo su Europos instruktoriais dėl Ukrainos karių mokymo Ukrainos teritorijoje“, – pridūrė J. Borrellis.

13:42 | Įvyko slaptas NATO šalių ir Ukrainos generolų susitikimas: visų paprašė neprasitarti žiniasklaidai

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generolas Oleksandras Pavliukas Drezdene, Vokietijoje, slaptai susitiko su NATO šalių narių vadais, skelbia vokiečių leidinys „Bild“, remdamasis savo šaltiniais.

13:06 | Kremlius sako nesijaudinantis, kad V. Putinas Mongolijoje gali būti sulaikytas

Kremlius penktadienį pareiškė, kad nesijaudina, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Mongolijoje gali būti sulaikytas.

Išvakarėse Kremlius pranešė, kad V. Putinas kitą savaitę lankysis Mongolijoje, kuri yra Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT), išdavusio rusų lyderio arešto orderį, narė.

„Jokio nerimo nėra, mes palaikome puikų dialogą su savo draugais iš Mongolijos“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, pridūręs, kad Maskva ir Ulan Batoras aptarė „visus vizito aspektus“.

TBT 2023 metų kovą išdavė Rusijos prezidento V. Putino arešto orderį dėl kaltinimų karo nusikaltimais neteisėtai deportavus šimtus ukrainiečių vaikų nuo tada, kai 2022 metų vasarį Maskva pradėjo plataus masto invaziją į savo kaimynę.

12:32 | Ukrainiečiai gali turėti 2–5 milijonus nedeklaruotų ginklų

Ukrainos gyventojai gali turėti nuo 2 iki 5 milijonų nedeklaruotų ginklų. Tai pentadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro pavaduotojas Bohdanas Drapiatijus, praneša „Ukrinform“.

„Visų (ginklų) suskaičiuoti neįmanoma. Bet, remiantis mūsų partnerių Europoje duomenimis, skelbiami skaičiai, kad gyventojai gali turėti nuo dviejų iki penkių milijonų neregistruotų ginklų“, – sakė viceministras.

Pasak pareigūno, Ukrainos parlamento priimtas įstatymas dėl teisės deklaruoti ginklus, šaudmenis ir trofėjinius ginklus suteikimo civiliams leis išspręsti neregistruotų ginklų problemą.

„Tada turėsime tikslesnės informacijos, kiek ginklų turi mūsų piliečiai“, – pridūrė B. Drapiatijus.

12:05 | Rytą rusai tris kartus atakavo Nikopolio ugniagesius

Penktadienio rytą rusai tris kartus atakavo ugniagesių gelbėtojų būstinę Dnipropetrovsko srities Nikopolio mieste.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Rytą priešas mėgino sunaikinti ugniagesių gelbėtojų būstinę Nikopolyje. Rusai tris kartus negailestingai atakavo gelbėtojus“, – rašoma pranešime.

Apgadinti ugniagesių depo vartai, sandėlio stogas ir gelbėjimo valtis. Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovai pridūrė, kad niekas iš personalo nenukentėjo.

11:28 | Masinė dronų ataka Rusijoje – atakuotos Kalugos, Briansko, Belgorodo sritys bei Krymas

Penktadienio naktį bepiločiai orlaiviai atakavo Kalugos sritį Rusijos Federacijoje, pranešė vietos gubernatorius. Jo teigimu, miesto pakraštyje buvo numušti keturi dronai.

Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, 11 bepiločių orlaivių buvo „numušta ir nuslopinta“ Briansko srityje, du – Rusijos okupuotame Kryme ir vienas – Belgorodo srityje.

Belgorodo srities gubernatorius Gladkovas sakė, kad dronai atakavo tris srities gyvenvietes: Petrovkos kaimą, Bočkovkos kaimą ir Gorkovskio gyvenvietę. Jis sakė, kad buvo padaryta žala pastatams ir statiniams, aukų nebuvo.

10:51 | Rusai per parą 10 kartų apšaudė Charkivo sritį, sužeisti keturi žmonės

Praėjusią parą, rugpjūčio 29-ąją, okupantai rusai 10 kartų apšaudė Charkivo srities gyvenvietes, sužeisti keturi žmonės. Tai penktadienį feisbuke pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak pareigūno, rugpjūčio 30-osios naktį rusai du kartus smogė Iziumo rajono Bohuslavkos gyvenvietei. Degė automobilis ir šiukšlės.

Novosynovėje degė namas, ūkinis pastatas, vasaros virtuvė, apgadinti trys automobiliai. Nukentėjo 83, 70 ir 65 metų moterys bei 65 metų vyras, pranešė O. Synjehubovas.

10:17 | Dėl Rusijos oro atakos Ukraina išjungė keturis AE reaktorius

Ukrainos vyriausybė laiške Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) Vienoje pranešė, kad dėl Rusijos oro antskrydžio Ukrainai teko laikinai sustabdyti keturis branduolinius reaktorius.

TATENA paskelbė laišką Ukrainos prašymu, tačiau kol kas nekomentavo šio klausimo.

Šią savaitę, pirmadienį, per smarkius Rusijos oro antskrydžius Rivnės atominės elektrinės 1, 3 ir 4 reaktorius teko iš pat ryto atjungti nuo elektros tinklo, sakoma pranešime.

Dėl to buvo padidinta Pietų Ukrainos atominės elektrinės galia. Dėl įtampos svyravimų tinkle popiet buvo išjungtas šios elektrinės trečiasis reaktorius.

„Rusijos Federacija ir toliau sąmoningai taikosi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą, turėdama tikslą sutrikdyti šalies atominių elektrinių, tiekiančių didžiąją dalį Ukrainos elektros energijos, darbą“, – sakoma laiške.

09:47 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 200 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugpjūčio 30 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 613 590 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 574 tankų (+3), 16 722 šarvuotųjų kovos mašinų (+23), 17 572 artilerijos sistemų (+23), 1 175 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 940 oro gynybos priemonių (+1), 368 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 14 453 dronų (+84), 2 556 sparnuotųjų raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 23 763 automobilių (+57), 2 967 specialiosios technikos vienetų (+2).

09:11 | Rusijos kariškiai praėjusią parą pražudė vieną Donecko srities gyventoją, o dar 11 sužeidė

Praėjusią parą, rugpjūčio 29-ąją, okupantai rusai pražudė vieną ir sužeidė 11 Donecko srities gyventojų. Tai feisbuke pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Rusai rugpjūčio 29 d. nužudė 1 Donecko srities gyventoją – Kostiantynivkoje. Dar 11 žmonių srityje buvo sužeisti“, – rašoma pranešime.

08:28 | Ukraina numušė 12 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos penktadienį paskelbė, kad praėjusią naktį numušė 12 rusų dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai atakavo Ukrainą viena balistine raketa „Iskander-M“ bei 18 „Shahed“ tipo atakos dronų.

Be 12 numuštų dronų, dar keturi nukrito nepasiekę taikinių.

Oro gynyba veikė Vinycios, Mykolajivo, Dnipropetrovsko, Chersono ir Sumų srityse.

08:09 | Kryme antrą dieną iš eilės aidi sprogimai: trys iš jų – prie karinio aerodromo

„Telegram“ kanalas „Krymskij Veter“ praneša, kad penktadienio naktį laikinai okupuotame Kryme nugriaudėjo keturi sprogimai: trys netoli Kirovskės aerodromo ir vienas virš vietos geležinkelio stoties netoli Džankojaus miesto.

Dar ketvirtadienį rusai pranešė apie bepiločių orlaivių ataką Sevastopolyje. Vietos valdžios institucijų duomenimis, du bepiločiai orlaiviai buvo numušti virš jūros.

Eismas Kerčės tiltu buvo blokuojamas apie valandą.

07:35 | Naktį rusai smogė civilinei Sumų infrastruktūrai, mieste kilo gaisras

Naktį į penktadienį rusai smogė civilinei Sumų infrastruktūrai, mieste kilo gaisras. Tai „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Šiąnakt priešas smogė oro smūgį civilinei Sumų infrastruktūrai, mieste kilo gaisras“, – rašoma pranešime.

Pasak pareigūnų, dėl gaisro kai kuriuose miesto mikrorajonuose daug dūmų. Todėl Sumų gyventojų prašoma sandariai uždaryti langus bei duris ir esant galimybei neiti iš patalpų, kol bus visiškai likviduoti priešo atakos padariniai.

Preliminariais duomenimis, yra nukentėjusiųjų. Smūgio padarinius šalina visos avarinės ir gelbėjimo tarnybos. Informacija apie žalą tikslinama.

07:00 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis, kurio bendra salvė – iki 4 raketų „Kalibr“.

Tai 2024 metų rugpjūčio 30 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.