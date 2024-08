Svarbiausi įvykiai:

12:32 | JAV pirmą kartą sureagavo į Ukrainoje numuštą naikintuvą F-16

Ketvirtadienį pranešta, kad Ukraina neteko vieno iš savo naikintuvų F-16, žuvo ir naikintuvo pilotas. Pasak „Evropeiskaja Pravda“, Vašingtonas nėra gavęs jokių Kyjivo prašymų padėti atlikti tyrimą.

Pentagono spaudos sekretoriaus pavaduotoja Sabrina Singh sakė, kad Jungtinės Valstijos nedalyvauja šio incidento tyrime.

„Mačiau pranešimus, bet neturiu informacijos apie mūsų teikiamą pagalbą ar Ukrainos prašymus ją suteikti“, – sakė S. Singh.

Pasak jos, lėktuvo katastrofą gali komentuoti tik Ukrainos pusė. Kaip paaiškino pavaduotoja, JAV nekomentuoja incidento detalių ar detalių, susijusių su galimai lėktuvuose buvusia elektronine įranga.

Ji taip pat atsisakė atskleisti, kiek F-16 lėktuvų jau yra Ukrainoje arba kiek jų planuojama dislokuoti, nes tai yra operatyvinio saugumo klausimas. Tačiau S. Singh pabrėžė, kad kovinė aviacija yra itin sudėtinga ir kad Jungtinės Valstijos didžiuojasi galėdamos apmokyti Ukrainos pilotus.

12:05 | Ukrainiečiai gali turėti 2–5 milijonus nedeklaruotų ginklų

Ukrainos gyventojai gali turėti nuo 2 iki 5 milijonų nedeklaruotų ginklų. Tai pentadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro pavaduotojas Bohdanas Drapiatijus, praneša „Ukrinform“.

„Visų (ginklų) suskaičiuoti neįmanoma. Bet, remiantis mūsų partnerių Europoje duomenimis, skelbiami skaičiai, kad gyventojai gali turėti nuo dviejų iki penkių milijonų neregistruotų ginklų“, – sakė viceministras.

Pasak pareigūno, Ukrainos parlamento priimtas įstatymas dėl teisės deklaruoti ginklus, šaudmenis ir trofėjinius ginklus suteikimo civiliams leis išspręsti neregistruotų ginklų problemą.

„Tada turėsime tikslesnės informacijos, kiek ginklų turi mūsų piliečiai“, – pridūrė B. Drapiatijus.

11:28 | Masinė dronų ataka Rusijoje – atakuotos Kalugos, Briansko, Belgorodo sritys bei Krymas

Penktadienio naktį bepiločiai orlaiviai atakavo Kalugos sritį Rusijos Federacijoje, pranešė vietos gubernatorius. Jo teigimu, miesto pakraštyje buvo numušti keturi dronai.

Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, 11 bepiločių orlaivių buvo „numušta ir nuslopinta“ Briansko srityje, du – Rusijos okupuotame Kryme ir vienas – Belgorodo srityje.

Belgorodo srities gubernatorius Gladkovas sakė, kad dronai atakavo tris srities gyvenvietes: Petrovkos kaimą, Bočkovkos kaimą ir Gorkovskio gyvenvietę. Jis sakė, kad buvo padaryta žala pastatams ir statiniams, aukų nebuvo.

10:51 | Rusai per parą 10 kartų apšaudė Charkivo sritį, sužeisti keturi žmonės

Praėjusią parą, rugpjūčio 29-ąją, okupantai rusai 10 kartų apšaudė Charkivo srities gyvenvietes, sužeisti keturi žmonės. Tai penktadienį feisbuke pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak pareigūno, rugpjūčio 30-osios naktį rusai du kartus smogė Iziumo rajono Bohuslavkos gyvenvietei. Degė automobilis ir šiukšlės.

Novosynovėje degė namas, ūkinis pastatas, vasaros virtuvė, apgadinti trys automobiliai. Nukentėjo 83, 70 ir 65 metų moterys bei 65 metų vyras, pranešė O. Synjehubovas.

10:17 | Dėl Rusijos oro atakos Ukraina išjungė keturis AE reaktorius

Ukrainos vyriausybė laiške Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) Vienoje pranešė, kad dėl Rusijos oro antskrydžio Ukrainai teko laikinai sustabdyti keturis branduolinius reaktorius.

TATENA paskelbė laišką Ukrainos prašymu, tačiau kol kas nekomentavo šio klausimo.

Šią savaitę, pirmadienį, per smarkius Rusijos oro antskrydžius Rivnės atominės elektrinės 1, 3 ir 4 reaktorius teko iš pat ryto atjungti nuo elektros tinklo, sakoma pranešime.

Dėl to buvo padidinta Pietų Ukrainos atominės elektrinės galia. Dėl įtampos svyravimų tinkle popiet buvo išjungtas šios elektrinės trečiasis reaktorius.

„Rusijos Federacija ir toliau sąmoningai taikosi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą, turėdama tikslą sutrikdyti šalies atominių elektrinių, tiekiančių didžiąją dalį Ukrainos elektros energijos, darbą“, – sakoma laiške.

09:47 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 200 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugpjūčio 30 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 613 590 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 574 tankų (+3), 16 722 šarvuotųjų kovos mašinų (+23), 17 572 artilerijos sistemų (+23), 1 175 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 940 oro gynybos priemonių (+1), 368 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 14 453 dronų (+84), 2 556 sparnuotųjų raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 23 763 automobilių (+57), 2 967 specialiosios technikos vienetų (+2).

Neveikianti rusų karinė technika Kyjive (9 nuotr.) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) +5 Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX)

09:11 | Rusijos kariškiai praėjusią parą pražudė vieną Donecko srities gyventoją, o dar 11 sužeidė

Praėjusią parą, rugpjūčio 29-ąją, okupantai rusai pražudė vieną ir sužeidė 11 Donecko srities gyventojų. Tai feisbuke pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Rusai rugpjūčio 29 d. nužudė 1 Donecko srities gyventoją – Kostiantynivkoje. Dar 11 žmonių srityje buvo sužeisti“, – rašoma pranešime.

08:28 | Ukraina numušė 12 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos penktadienį paskelbė, kad praėjusią naktį numušė 12 rusų dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai atakavo Ukrainą viena balistine raketa „Iskander-M“ bei 18 „Shahed“ tipo atakos dronų.

Be 12 numuštų dronų, dar keturi nukrito nepasiekę taikinių.

Oro gynyba veikė Vinycios, Mykolajivo, Dnipropetrovsko, Chersono ir Sumų srityse.

08:09 | Kryme antrą dieną iš eilės aidi sprogimai: trys iš jų – prie karinio aerodromo

„Telegram“ kanalas „Krymskij Veter“ praneša, kad penktadienio naktį laikinai okupuotame Kryme nugriaudėjo keturi sprogimai: trys netoli Kirovskės aerodromo ir vienas virš vietos geležinkelio stoties netoli Džankojaus miesto.

Dar ketvirtadienį rusai pranešė apie bepiločių orlaivių ataką Sevastopolyje. Vietos valdžios institucijų duomenimis, du bepiločiai orlaiviai buvo numušti virš jūros.

Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus (3 nuotr.) Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus Rusai Kryme jau stato įtvirtinimus

Eismas Kerčės tiltu buvo blokuojamas apie valandą.

07:35 | Naktį rusai smogė civilinei Sumų infrastruktūrai, mieste kilo gaisras

Naktį į penktadienį rusai smogė civilinei Sumų infrastruktūrai, mieste kilo gaisras. Tai „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Šiąnakt priešas smogė oro smūgį civilinei Sumų infrastruktūrai, mieste kilo gaisras“, – rašoma pranešime.

Pasak pareigūnų, dėl gaisro kai kuriuose miesto mikrorajonuose daug dūmų. Todėl Sumų gyventojų prašoma sandariai uždaryti langus bei duris ir esant galimybei neiti iš patalpų, kol bus visiškai likviduoti priešo atakos padariniai.

Preliminariais duomenimis, yra nukentėjusiųjų. Smūgio padarinius šalina visos avarinės ir gelbėjimo tarnybos. Informacija apie žalą tikslinama.

07:00 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis, kurio bendra salvė – iki 4 raketų „Kalibr“.

Tai 2024 metų rugpjūčio 30 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.