Kameros užfiksavo košmarišką išpuolį: 77-erių profesorius nušovė du klimato aktyvistus

Tragišką incidentą pavyko užfiksuoti vaizdo medžiagoje.

K. Darlingtonas antradienį buvo pastebėtas daugybės fotografų ir televizijos komandų akivaizdoje, einantis iki kelio bloko Panamerikos greitkelio atkarpoje Chame rajone, maždaug už 88 km į vakarus nuo sostinės Panamos.

Protestuotojai tris savaites agituoja prieš Panamos vyriausybės susitarimą su Kanados įmone mažiausiai dar 20 metų valdyti didžiausią atvirą Centrinės Amerikos vario kasyklą. Kasykla yra aplinkai jautrioje zonoje.

🚨RAW FOOTAGE: Old Man Shoots 2 Climate Protesters Blocking The Street ⚠️



Kenneth Darlington, 77, a lawyer and professor who holds dual citizenship in the US and Panama, has been arrested after shooting two environmental protesters blocking a Panamanian highway.



He had a very… pic.twitter.com/vO2SdlIlSJ

REKLAMA