Johnsono pareiškimas: atsistatydintų, jei reikėtų nustoti remti Ukrainą

BBC žurnalistų paklaustas, ar mano, kad jo vadovavimas vyriausybei yra susijęs su morale, ir ar yra aplinkybių, dėl kurių jis atsistatydintų, jis nurodė, kad parama Ukrainai yra vienas iš tokių klausimų.

„Žinoma, manau, kad tai (susiję su morale – aut. past.). Jei man būtų pasakyta, kad turime atsisakyti Ukrainos, nes tai tampa per sunku, o paramos šiai tautai kaina yra per didelė infliacijos, ekonominės žalos požiūriu, sutikčiau, kad pralaimėjau labai svarbų argumentą, ir pasitraukčiau. Bet aš to nematau“, – kalbėjo jis.

Baiminasi dėl spaudimo taikos sutarčiai sudaryti

B. Johnsonas baiminasi, kad Ukraina gali patirti spaudimą dėl ekonominių padarinių sudaryti taikos sutartį su Rusija, kuri neatitinka jos interesų, rašo „Reuters“.

Anot jo, V. Putino pergalė kare būtų „ilgalaikė ekonominė katastrofa“.

„Per daug šalių sako, kad tai yra Europos karas, kuris nėra būtinas... todėl spaudimas didės, kad ukrainiečiai būtų priversti – galbūt priversti sudaryti taiką“, – sakė jis.

B. Johnsonas teigė, kad Rusijos prezidento veiksmų Ukrainoje pasekmės būtų pavojingos tarptautiniam saugumui ir sukeltų „ilgalaikę ekonominę katastrofą“.

Primename, kad Rusijos kariuomenė ankstyvą vasario 24 d. rytą įsiveržė į Ukrainą. Kremlius Ukrainai karo oficialiai nepaskelbė – Rusijos valdžia plataus masto karo veiksmus pavadino „specialia operacija“, kurios tikslas, be kita ko, yra ir ukrainiečių „nutautinimas“.

Priešas pirmiausia numetė bombas ant karinių objektų, o vėliau apšaudė civilinius pastatus. Daugelis pasaulio šalių, įskaitant JAV, ES valstybės narės, Kanadą, Japoniją ir Australiją, Rusijai įvedė naujas sankcijas, didžiosios įmonės pradėjo stabdyti bendradarbiavimą su Rusija.

Rusijos kariuomenė nuo pirmos karo dienos aršiai bombarduoja Ukrainos teritoriją, civilius pastatus, nors tikina, kad taikosi tik į karinius ar strateginės paskirties objektus. Rusijos puolimo metu jau žuvo tūkstančiai civilių. Karo metu faktiškai sunaikintas Mariupolis ir Lymanas, pastarosiomis savaitėmis vyksta aršūs mūšiai dėl Sjevjerodonecko ir kitų Donbaso miestų.