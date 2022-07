Johnsono įpėdinio belaukiant: kaip veikia britų konservatorių lyderio rinkimai

Naujo torių lyderio rinkimų, kurie bus jau treti per pastaruosius šešerius metus, procesas paprastai būna kupinas netikėtų posūkių, koalicijų ir politinių išdavysčių.

Žemiau pateikiama apžvalga, kaip vyksta šis neįprastas procesas.

Eiga

B. Johnsonas paskelbė, kad nors traukiasi iš torių lyderio posto, jis liks eiti ministro pirmininko pareigas, kol bus išrinktas įpėdinis.

Ateinančią savaitę bus paskelbtas planas, kada bus pasiūlyti pretendentai.

Partijos šulai tikisi, kad šie dviejų etapų rinkimai baigsis gerokai anksčiau nei įvyks konservatorių metinis suvažiavimas, planuojamas spalį.

Per pirmąjį etapą 358 konservatorių frakcijos parlamente nariai sumažins pretendentų skaičių iki dviejų per virtinę balsavimų, kai per kiekvieną iš jų iškrenta mažiausiai balsų gavęs kandidatas.

Per antrą etapą dešimtys tūkstančių paprastų partijos narių išrinks lyderį slaptu balsavimu.

Pastarąjį kartą B. Johnsonas per partiečių balsavimą įveikė savo varžovą Jeremy Huntą.

Kad ir kas laimėtų šįkart, jam arba jai teks galimai vienas sunkiausių darbų Europoje.

B. Johnsonas užbaigė „Brexito“ procesą, triuškinamai laimėjęs parlamento rinkimus 2019 metų gruodį.

Tačiau visuomenę ir politikos areną supriešinusių skyrybų su Europos Sąjunga padariniai, taip pat koronaviruso pandemijos kaina ir pasaulio mastu pasireiškiantys sunkumai dėl karo Ukrainoje priartino Britaniją prie dviženklės infliacijos zonos.

Kai naujasis konservatorių lyderis bus oficialiai paskirtas ministru pirmininku valstybės vadovės karalienės Elizabeth II, jam teks spręsti krizę dėl sparčiai augančių pragyvenimo kainų, taip pat stengtis pataisyti partijos įvaizdį iki kitų rinkimų, įvyksiančių ne vėliau kaip 2024 metais.

Varžymasis

Varžymasis dėl partijos lyderio pareigų jau vyksta, antradienį iš skandalų aptemdytos B. Johnsono vyriausybės pasitraukus iždo kancleriui Rishi Sunakui ir sveikatos apsaugos sekretoriui Sajidui Javidui.

Tarp potencialių kandidatų, populiarių tarp torių, minimi užsienio reikalų sekretorė Liz Truss ir gynybos sekretorius Benas Wallace'as,

Kiti kandidatai gali bandyti laimę tikėdamiesi, kad toks žingsnis sustiprins jų galimybes gauti svarbias pareigas naujame kabinete.

Per ankstesnius rinkimus parlamento narių balsavimo turai paprastai vykdavo antradieniais ir ketvirtadieniais.

Per antrąjį etapą lyderį renka asmenys, kurie yra Konservatorių partijos nariai ne trumpiau kaip tris mėnesius.

Jie paštu išsiunčia savo balsus, išklausę per kelias savaites surengtų abiejų finalininkų kelerių debatų.

B. Johnsono pirmtakė Theresa May šio etapo 2016 metų liepą išvengė, nes paskutinė jos likusi varžovė Andrea Leadsom iš kovos pasitraukė.

Intriga

Britanijos politika pastaruoju metu buvo apimta sumaišties, tad tik nedaugelis drįstų prognozuoti, kaip viskas pasisuks.

Konservatorių deputatai turės rasti pusiausvyrą tarp noro paremti jų pačių pažiūras labiausiai atitinkančius pretendentus, ypač „Brexito“ klausimu, ir būtinybės įtikti platesniam elektoratui.

Įstatymų leidėjai gali susitelkti aplink kai kuriuos kandidatus arba mėginti jiems nepatinkančius veikėjus, kad jie nepateiktų į antrąjį turą, bet paprastai susiklosto, kad laimi mažiausiai nekenčiamas.

Šios intrigos konservatorių vadovybės rinkimams prideda dramatiškumo. Iki 1965 metų lyderis tiesiog „iškildavo“ per derybas tarp įtakingų partijos veikėjų.

B. Johnsonas, net ir 2019 metais savo partijoje laikytas skaldančia figūra, bet taip pat pajėgiu pritraukti balsų konservatoriams per visuotinius rinkimus, buvo aiškus favoritas pakeisti Th. May.

Tačiau iki tol aiškus favoritas dar niekada nebuvo laimėjęs.

Taip nutiko iš 2016 metais, kai laimėjo Th. May. Tuo metu B. Johnsonas atrodė turintis daugiausiai galimybių, bet patyrė „dūrį peiliu“ iš savo kampanijos partnerio Michaelo Gove'o ir į antrą turą nepateko.

The. May pirmtakas Davidas Cameronas 2005 metais irgi įveikė iš pradžių favoritu laikytą Davidą Davisą.