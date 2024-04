Joe Bidenas su žmona paskelbė savo mokesčių deklaraciją

Sutuoktiniai nurodė sumokėję 146 629 dolerius federalinių mokesčių. Tai atitinka 23,7 proc. mokesčių tarifą. J. Bideno deklaracijoje taip pat nurodoma, kad jis sumokėjo 30 908 dolerių pajamų mokestį Delavero valstijoje. J. Biden, anot duomenų, 3 549 dolerius pajamų mokesčio sumokėjo Virdžinijoje. Prezidentas su žmona, be to, 20 477 dolerius paaukojo labdarai. Per dvejus ankstesnius metus Bidenai uždirbo mažiau – 579 514 dolerių 2022-aisiais ir 610 702 dolerius 2021 m.

Paskelbdama savo mokesčių deklaraciją, pirmoji JAV šeima tęsia dešimtmečių tradiciją. J. Bideno pirmtakas Donaldas Trumpas buvo ją nutraukęs.

REKLAMA

REKLAMA

D. Trumpas tikino negalįs skelbti deklaracijos, kol ją tikrina mokesčių inspekcija. Ši tuo tarpu teigė, kad prezidentas galįs ją viešinti. JAV Atstovų Rūmų komitetas tada 2022 m., nepaisydamas D. Trumpo prieštaravimų, paviešino 2015–2020 metų jo mokesčių deklaracijas, kurių kai kuri informacija buvo užjuodinta.

Savo mokesčių deklaracijas paskelbė ir JAV viceprezidentė Kamala Harris su vyru Dougu Emhoffu. Jie nurodė gavę 450 380 dolerių pajamų. Abu sumokėjo 88 570 dolerių federalinių mokesčių, taip pat 15 167 dolerių pajamų mokestį Kalifornijoje ir 11 599 dolerius Kolumbijos apygardoje. Sutuoktiniai labdarai paaukojo 23 026 dolerius.