JK premjero Boriso Johnsono partija pralaimėjo dvejus papildomus rinkimus

Tivertono ir Honitono apygardoje, kur toriai per 2019 metų gruodį įvykusius visuotinius rinkimus laimėjo daugiau kaip 24 tūkst. balsų persvara, šįkart triumfavo centristinė Liberalų demokratų partija.

Be to, pagrindinė opozicinė Leiboristų partija laimėjo Veikfildo apygardoje šiaurės Anglijoje. Tai laikoma tolesnio šios partijos stiprėjimo ženklu po blogiausio per kelis dešimtmečius pasirodymo ankstesniuose rinkimuose, įvykusiuose prieš pustrečių metų.

Šie toriams itin nepalankūs rezultatai buvo paskelbti konservatoriams ruošiantis toliau didinti spaudimą B. Johnsonui, nerimstant aistroms dėl premjero ir partijos reputaciją aptemdžiusio „Vakarėlių skandalo“, kilusio paaiškėjus, kad Dauningo gatvėje buvo rengiami pasilinksminimai, kai šalyje galiojo griežti suvaržymai dėl COVID-19 pandemijos.

Nors konservatorių pralaimėjimas abejuose papildomuose rinkimuose buvo prognozuojamas, B. Johnsonas dar ketvirtadienį, išvykęs į Tautų Sandraugos viršūnių susitikimą Ruandoje, pažadėjo, kad nesėkmės atveju neatsistatydins.

„Turiu įsiklausyti, ką sako žmonės“, – penktadienį paskelbus rezultatus jis sakė JK transliuotojams.

„Toliau dirbsime, spręsdami žmonių rūpesčius“, – pridūrė premjeras.

Vis dėlto naujausi pralaimėjimai, papildę nuo praeitų metų besitęsiančią torių rinkiminių nesėkmių virtinę, paskatino nedelsiant atsistatydinti Konservatorių partijos pirmininką Oliverį Dowdeną.

„Mūsų šalininkai susikrimtę ir nusivylę dėl pastarųjų įvykių, ir aš jaučiu tą patį, kaip ir jie“, – svarbus B. Johnsono sąjungininkas rašo savo atsistatydinimo rašte konservatorių lyderiui.

„Negalime toliau veikti, tarsi nieko nebūtų nutikę. Kas nors privalo prisiimti atsakomybę, ir padariau išvadą, kad esant šioms aplinkybėms man nebūtų teisinga likti poste“, – pridūrė O. Dowdenas.