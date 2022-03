JK premjeras Borisas Johnsonas: Putinas turi žlugti

„Geriausias būdas padėti apsaugoti dangų [nuo Rusijos karinių oro pajėgų] yra priešlėktuvinė ginkluotė, kurią JK perduos Ukrainai“, – sakė L. Truss.

Tiesa, JK nesiekia sukurti neskraidymo zonos virš evukacijos koridorių, mat tai sukurtų pretekstą NATO ir Rusijos konfrontacijai, rašo CNN.

JK premjeras Borisas Johnsonas trečiadienį smerkė Rusijos veiksmus po įvykdyto antskrydžio, kurio metu pagrindiniais taikiniais tapo vaikų ir gimdymo ligoninės Mariupolio mieste.

„Twitter“ paskyroje premjeras rašė, kad Didžioji Britanija pasiruošusi suteikti pagalbą Ukrainai, siekiant įveikti negailestingą Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimą, vykdantį žiaurius nusikaltimus.

B. Johnsonas taip pat pridėjo grotažymę, kurioje sakoma: „PutinasTuriŽlugti“.

Children's hospital building in #Mariupol after the "liberation" operation by Putin's occupants pic.twitter.com/sIAXrTn8P0