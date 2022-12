JK geležinkelių darbuotojai pradeda dar vieną streikų bangą

Didžiausia JK geležinkelių sektoriaus profsąjunga „Rail, Maritime and Transport“ (RMT) rengia virtinę streikų didžiosiose stotyse, kurie, manoma, sutrikdys keleivių planus, o dalis traukinių visai nevažiuos.

Gyventojams patariama keliauti tik esant neatidėliotinai būtinybei.

Šiuo metu šalis išgyvena nuo 9-ojo dešimtmečio nematytą streikų bangą, kilusią JK gyventojams susidūrus su išaugusiomis energijos ir maisto produktų kainoms.

Šalyje streikuoja slaugytojai, pašto darbuotojai ir pasienio pajėgų pareigūnai.

Geležinkelių sektoriuje šią savaitę streikai įvyks du kartus ir truks po 48 valandas.

Pirmasis streikas vyks nuo antradienio iki trečiadienio, antrasis – nuo penktadienio iki šeštadienio.

Be to, RMT planuoja tolesnius streikus per Kalėdas ir sausio pradžioje.

Profsąjungos nariai pirmadienį atmetė Didžiosios Britanijos geležinkelių infrastruktūros savininkės „Network Rail“ pasiūlymą dėl atlyginimų didinimo.

„Network Rail“ pasiūlė savo darbuotojams padidinti atlyginimus 5 proc., skaičiuojant atgaline data jau nuo šių metų, ir dar 4 proc. 2023-ųjų pradžioje.

RMT pirmadienį patvirtino, kad jos nariai balsavo už šio naujausio pasiūlymo atmetimą ir ketina tęsti streikus.

Profsąjungos generalinis sekretorius Mickas Lynchas pažymėjo: „Tai ryžtingas „Network Rail“ jokių reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo atmetimas“.

RMT teigimu, darbo užmokesčio pasiūlymas susietas su „tūkstančių darbuotojų atleidimu“ ir darbo savaitgaliais, nakties ar švenčių metu valandų padidėjimu.

Vyriausybė paragino profsąjungą nutraukti streikus.

Susisiekimo ministras Markas Harperis dešiniųjų pažiūrų laikraštyje „The Daily Telegraph“ pirmadienį parašė, kad vyriausybė „sunkiai dirbo siekdama užtikrinti, kad būtų sudarytas sąžiningas dvejų metų darbo užmokesčio susitarimas“.

Ministras teigė, jog siūlomas susitarimas yra dosnesnis nei privačiajame sektoriuje ir atvers „esmines reformas“.

Geležinkelių sektoriaus darbuotojų streikai sutrukdys gyventojams planuoti keliones kalėdiniu laikotarpiu, o pirmadienį iškritęs sniegas jau įnešė sumaišties.

RMT planuoja tolesnius streikus nuo gruodžio 24 dienos 18 val. vietos laiku iki gruodžio 27-osios.

Be to, daugiau kolektyvinių veiksmų planuojama sausio 3–4 ir 6–7 dienomis.

Praėjusią savaitę sociologinių tyrimų agentūros „YouGov“ atlikta apklausa parodė, kad 51 proc. gyventojų nepritaria prieš Kalėdas planuojamiems streikams, o 27 proc. juos palaiko.

Dešiniųjų pakraipos bulvarinis leidinys „The Sun“ pirmadienį rašė: „Nacionalinės krizės metu profsąjungos elgiasi ne ką geriau nei „Just Stop Oil“ pamišėliai“, turėdamas omenyje aplinkosaugininkus, blokuojančius kelius.

Geležinkeliečiai jau streikavo birželio ir spalio mėnesiais.

Vyriausybė pirmadienį paragino profsąjungas atšaukti suplanuotus sveikatos apsaugos ir pašto sektorių streikus.

JK vyriausybės narys Oliveris Dowdenas pareiškė: „Nemanau, kad dauguma žmonių mano, jog yra teisinga ir pagrįsta imtis šių streikų“.