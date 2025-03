JAV viceprezidentas ginasi: sako, kad prancūzų ir britų armijų nekritikavo

Didžioji Britanija ir Prancūzija pareiškė esančios pasirengusios siųsti karius į Ukrainą palaikyti taikos. Pirmadienį interviu „Fox News“ J. D. Vance'as reagavo į šį pasiūlymą, pasityčiojęs iš galimybės pasiųsti „20 tūkst. karių iš kokios nors atsitiktinės šalies, nekariavusios 30 ar 40 metų“.

Sulaukęs pikto Londono ir Paryžiaus politikų atsako, J. D. Vance'as socialiniame tinkle X paskelbė, kad niekada savo pastabose neminėjo Prancūzijos ar Didžiosios Britanijos, ir pridūrė, jog abi šalys „per pastaruosius 20 metų ir vėliau narsiai kovojo kartu su JAV“.

Vis dėlto jis suabejojo anglų ir prancūzų siūlymu suburti „norinčiųjų koaliciją“, kuri užtikrintų paliaubas Ukrainoje. „Yra daug savanoriškai (privačiai ar viešai) remiančių šalių, neturinčių nei patirties mūšio lauke, nei karinės technikos, kad galėtų ką nors prasmingo padaryti“, – sakė jis.

Užsipuolė visą žemyną ir ypač Vokietiją

Pastarosiomis dienomis J. D. Vance'as atlieka prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikos kovinio šuns vaidmenį, ypač kalbant apie Europą. Praėjusį mėnesį Miunchene vykusioje saugumo konferencijoje jis pribloškė Europos lyderius, pasakęs kalbą, per kurią puolė visą žemyną ir ypač Vokietiją, kaltino žodžio laisvės suvaržymais ir dėl migracijos susirūpinusių partijų nušalinimu.

Praėjusį penktadienį viceprezidentas pirmasis pakėlė balsą prieš Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį per susitikimą su D. Trumpu Ovaliajame kabinete. Per šį vizitą JAV ir Ukraina turėjo pasirašyti susitarimą dėl investicijų į Ukrainos naudingąsias iškasenas, tai būtų buvęs pirmasis žingsnis siekiant paliaubų susitarimo su 2022 m. Ukrainą užpuolusia Rusija. Vietoj to D. Trumpas išvijo V. Zelenskį iš Baltųjų rūmų, sutartis nebuvo pasirašyta, o vėlai pirmadienį JAV nutraukė karinę pagalbą Ukrainai.

D. Trumpas, kaltinamas tuo, kad nustūmė į šoną Kyjivą ir sąjungininkes Europoje ir tęsia derybas tiesiogiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kol kas atsisako įtraukti Jungtines Valstijas į taikos palaikymo operaciją, kurią siūlo Prancūzija ir Jungtinė Karalystė.