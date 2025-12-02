 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV Senato mažumos lyderio Schumerio biurai sulaukė grasinimų susprogdinti

2025-12-02 07:42 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 07:42

Demokratų partijai atstovaujantis JAV Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris, pirmadienį išklausęs Niujorko valstijos tyrėjų ataskaitą, pranešė, kad keletas jo biurų gavo grasinimų susprogdinti.

Chuckas Schumeris (nuotr. SCANPIX)

Demokratų partijai atstovaujantis JAV Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris, pirmadienį išklausęs Niujorko valstijos tyrėjų ataskaitą, pranešė, kad keletas jo biurų gavo grasinimų susprogdinti.

REKLAMA
0

Valdžios institucijos jį įspėjo apie grasinančius elektroninius laiškus, išsiųstus jo biurams Ročesteryje, Binghamtono mieste ir Long Ailende, platformoje „X“ paskelbė Ch. Schumeris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Elektroninių laiškų temos langelyje buvo užrašas „MAGA“ – nuoroda į JAV prezidento Donaldo Trumpo judėjimą „Make America Great Again“ (Padarykime Ameriką vėl didžią). Laiškuose taip pat buvo pakartotas melagingas D. Trumpo teiginys, kad 2020 m. rinkimai, kuriuos laimėjo demokratas Joe Bidenas, buvo „suklastoti“.

REKLAMA
REKLAMA

Žinomas D. Trumpo kritikas Ch. Schumeris padėkojo teisėsaugos institucijoms, kad saugo jo biurus, ir pranešė, kad niekas nenukentėjo.

REKLAMA

D. Trumpas, kuris dažnai kritikuoja Ch. Schumerį, praėjusią savaitę vėl jį užsipuolė per tradicinę Padėkos dieną rengiamą malonės suteikimo kalakutams ceremoniją.

Juokaudamas apie du paukščius, kuriems rengėsi suteikti malonę, D. Trumpas sakė, kad iš pradžių ketino juos pavadinti Chucku ir Nancy – Ch. Schumerio ir buvusios Atstovų rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vardais, – bet tada pridūrė: „Tiems dviem malonės niekada nesuteikčiau“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas užsipuolė žurnalistę: „Ar tu kvailas žmogus?“ (4)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas žada sustabdyti migraciją iš „trečiojo pasaulio šalių“ (1)
JAV mažina karių skaičių rytiniame NATO flange: ramina, kad tai nėra Amerikos pasitraukimas iš Europos (nuotr. SCANPIX)
Po šaudymo prie Baltųjų rūmų JAV stabdo afganistaniečių imigracijos prašymų nagrinėjimą (2)
Donaldas Trumpas suteikė malonę dviem kalakutams
Laikydamasis tradicijos, Donaldas Trumpas suteikė malonę dviem kalakutams (3)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų