JAV respublikonai pradėjo tirti chaotišką pasitraukimą iš Afganistano

Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Michaelas McCaulas penktadienį sakė, kad raštu kreipėsi į valstybės sekretorių Antony Blinkeną, prašydamas pateikti įvairius dokumentus, pradedant žvalgybos vertinimais ir baigiant bendravimu su Talibanu.

„Absurdiška ir gėdinga, kad [prezidento Joe] Bideno administracija ne kartą atmetė mūsų ilgamečius priežiūros prašymus ir toliau slepia su pasitraukimu susijusią informaciją“, – teigė M. McCaulas, ilgametis komisijos opozicijos narys, tapęs jos pirmininku po to, kai metų pradžioje Atstovų Rūmų kontrolę perėmė respublikonai.

„Jei ir toliau nebus laikomasi reikalavimų, komitetas pasinaudos jam prieinamomis institucijomis, kad užtikrintų šių reikalavimų vykdymą, įskaitant priverstinį procesą“, – nurodė jis.

JAV kariai žuvo 2021-ųjų rugpjūčio 26 dieną per sprogdinimą prie Kabulo oro uosto, kai sostinė griuvo, o vyriausybė žlugo po kelių dienų, nepaisant to, kad per du dešimtmečius į Afganistaną buvo investuota 2 trln. dolerių (1,84 trln. eurų).

Visame pasaulyje buvo transliuojami vaizdai, kaip minia šturmuoja stovinčius lėktuvus, lipa ant jų, o kai kurie kabinasi ant išskrendančio JAV karinio krovininio lėktuvo, kuris riedėjo kilimo ir tūpimo taku.

Šių įvykių akivaizdoje buvo smarkiai nukritę prezidento J. Bideno reitingai, praėjus devyniems mėnesiams po to, kai jis buvo išrinktas žadėdamas sklandų ir kompetentingą vadovavimą po jo pirmtako Donaldo Trumpo politinės sumaišties.

Nors D. Trumpas užtvirtino pasitraukimą su Talibanu, jo Respublikonų partija griežtai kritikavo J. Bideno vadovavimą operacijai ir pažadėjo surengti klausymus, kurie taptų jo administracijos veiklos tyrimo dalimi.

Valstybės departamentas atsakė, kad „yra pasiryžęs bendradarbiauti su Kongreso komitetais, kurių jurisdikcijai priklauso JAV užsienio politika“, kad padėtų jiems „vykdyti priežiūrą siekiant teisėtų teisėkūros tikslų“.

„2022 metų lapkričio mėnesio duomenimis, nuo JAV pajėgų išvedimo iš Afganistano Departamentas surengė daugiau kaip 150 informacinių susitikimų abiejų partijų nariams ir darbuotojams apie Afganistano politiką“, – sakė Valstybės departamento atstovas spaudai.

Ilgiausiame JAV kare žuvo apie 2 500 amerikiečių karių, tačiau Afganistanas šaliai nebėra prioritetas. 50 proc. respondentų, dalyvavusių sociologinių tyrimų agentūros „Gallup“ apklausoje, atliktoje praėjus metams po kariuomenės išvedimo, teigė, kad visas karas buvo klaida.