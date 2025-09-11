Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV prasieda pasikėsinimu į prezidento Donaldo Trumpo gyvybę kaltinamo vyro teismas.

2025-09-11 12:34 / šaltinis: BNS
2025-09-11 12:34

Jungtinėse Valstijose ketvirtadienį prasideda pasikėsinimu į prezidento Donaldo Trumpo gyvybę kaltinamo vyro teismas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinėse Valstijose ketvirtadienį prasideda pasikėsinimu į prezidento Donaldo Trumpo gyvybę kaltinamo vyro teismas.

REKLAMA
1

Byla susijusi su bandymu nužudyti D. Trumpą, kai jis pernai, dar per rinkimų kampaniją, žaidė golfą Floridos pietuose.

Ryanas Routhas atstovauja pats sau, nes JAV apygardos teisėja Aileen Cannon sutiko leisti jam atsisakyti teismo paskirtų advokatų. Tačiau jie yra pasirengę prireikus dalyvauti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Routhas padarė kaltės nepripažinimo pareiškimą dėl kaltinimų bandžius nužudyti svarbų kandidatą į prezidentus, užpuolus federalinį pareigūną ir pažeidus įstatymus dėl šaunamųjų ginklų.

REKLAMA
REKLAMA

Iki šios savaitės 59 metų R. Routhas posėdžiuose pasirodydavo surakintais riešais ir čiurnomis, vilkintis kalinio kombinezoną. Tačiau dalyvaujant prisiekusiesiems R. Routhas vilkėjo neformalų švarką, ryšėjo kaklaraištį. A. Cannon yra sakiusi, kad R. Routhui bus leista kreiptis į prisiekusiuosius ir liudytojus, bet jis negalės teismo salėje daryti ką panorėjęs.

REKLAMA

Trečiadienį federaliniame teisme Fort Pirse, Floridoje, buvo prisaikdinta 12 prisiekusiųjų ir keturi atsarginiai prisiekusieji.

Teismas prasideda praėjus beveik metams po to, kai, pasak prokurorų, JAV Slaptosios tarnybos agentas sužlugdė R. Routho bandymą nušauti respublikonų kandidatą į prezidentus. Teismo procesas turėtų trukti dvi ar tris savaites.

Prieš tai, kai rugsėjo 15-ąją Slaptosios tarnybos agentas pastebėjo šautuvo vamzdį, kyšantį iš krūmų prie Vest Palm Bičo golfo aikštyno, kur tuo metu žaidė D. Trumpas, R. Routhas ištisas savaites metodiškai planavo nužudyti respublikonų kandidatą, teigė prokurorai. 

REKLAMA
REKLAMA

Agentui dar prieš D. Trumpo pasirodymą pastebėjus R. Routhą, šis nukreipė į jį ginklą. Agentas pradėjo šaudyti, o R. Routhas, nepaleidęs nė vieno šūvio, metė ginklą ir pabėgo automobiliu, bet netrukus buvo sulaikytas, sakė pareigūnai.

Vos devyniomis savaitėmis anksčiau per rinkimų kampanijos mitingą Batleryje Pensilvanijoje kitas užpuolikas šaudė į D. Trumpą – paleido aštuonis šūvius. Tuomet žuvo vienas žmogus, o pats D. Trumpas buvo sužeistas į ausį. Užpuoliką įvykio vietoje nukovė Slaptosios tarnybos snaiperis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Cannon yra paskirta D. Trumpo ir sulaukia dėmesio dėl to, kad buvo atsakinga už baudžiamąją bylą, kurioje D. Trumpas kaltintas neteisėtu įslaptintų dokumentų laikymu savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ Palm Biče. Byla įklimpo dėl daugybės teismui pateiktų prašymų, o galiausiai A. Cannon pernai ją nutraukė, padariusi išvadą, kad Teisingumo departamento specialusis teisininkas, tyręs D. Trumpo veiksmus, buvo paskirtas neteisėtai.

REKLAMA

R. Routhas yra dirbęs statybininku Šiaurės Karolinoje, o pastaraisiais metais gyveno Havajuose. Samdinių lyderiu save laikantis R. Routhas visiems, kas tik jo klausydavosi, kalbėdavo apie savo pavojingus, kartais smurtinius planus dalyvauti konfliktuose visame pasaulyje, naujienų agentūrai AP sakė liudininkai.

Pirmosiomis Rusijos karo prieš Ukrainą dienomis R. Routhas mėgino kovai su rusais verbuoti karius iš Afganistano, Moldovos ir Taivano. Savo gimtajame Grinsbore Šiaurės Karolinoje jis 2002-aisiais buvo sulaikytas už tai, kad nesustojo kelyje stabdomas policijos ir užsibarikadavo nuo pareigūnų turėdamas automatinį ginklą bei „masinio naikinimo ginklą“ – sprogmenį su 25,4 cm sprogdikliu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Po Kirko nužudymo Trumpas užsipuolė „radikaliuos kairiuosius“: pažadėjo imtis griežtų priemonių (5)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Paskelbtas numanomas Donaldo Trumpo nešvankus laiškas Jeffrey Epsteinui (1)
Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)
Po Trumpo „paskutinio perspėjimo“ – „Hamas“ reakcija (2)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas teigia pasiuntęs „Hamas“ „paskutinį įspėjimą“ dėl įkaitų išlaisvinimo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų