JAV perspėjo Turkiją: gresia sankcijos dėl pagalbos Rusijai

Neįvardintų JAV valdžios atstovų ir Vakarų diplomatų teigimu, Turkija sulaukė JAV perspėjimo dėl galimų antrinių sankcijų už pagalbą Rusijai apeiti Vakarų sankcijas.

Prie demokratinių šalių sankcijų neprisijungusi ir politinius bei verslo kontaktus išsaugojusi Turkija tapo vienu iš pagrindinių sankcijų apėjimo centrų Rusijos verslui, ir tai vis labiau neramina JAV valdininkus.

Turkija yra viena iš tų šalių, per kurią į Rusiją patenka JAV elektronikos prekės, o į turkų uostus įplaukia sankcijų sąrašuose atsidūrę rusų laivai, įskaitant ir tuos, kurie plukdo ginkluotę. Maža to, būtent per Turkiją, naudojantis taip vadinamu „šešėliniu laivynu“, yra transportuojama rusiška nafta į Aziją. Tai leidžia Rusijai nesilaikyti G7 įvestų naftos kainų lubų.

JAV aktyviai bendradarbiauja su Turkijos valdžia ir šios šalies bendrovėmis, bei perspėja apie „labai realias sankcijų rizikas“.