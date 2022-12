JAV kongresmenas: NATO karas su Rusija truktų tris dienas

44-erių politikas, JAV karinių oro pajėgų papulkininkis pakomentavo vieną iš įrašų „Twitter“, kuriame buvo klausiama: „Jeigu Rusijos kariuomenė yra tokia apgailėtina, kodėl NATO dar jos nesumušė?“

Politikas lakoniškai atsakė: „Tikiuosi, jog čia juokaujama. NATO prieš Rusiją būtų ta tikroji trijų dienų operacija“.

Tikėtina, kad JAV politikas turėjo omenyje rusų ekspertų ir politikų pagyras prieš karą Ukrainoje, kad pastaroji Rusijos puolimo atveju atsilaikytų „kelias dienas“. Žurnalistų tyrimuose taip pat minimos 72 valandos, per kurias tariamai Rusijos kariuomenė turėjo užimti Kyjivą.

I’m hoping this is a joke. NATO vs Russia would be like a real three day operation. https://t.co/kf53SJhWE8