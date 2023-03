JAV ir Pietų Korėja siekia, kad Juodkalnija išduotų sulaikytą kriptovaliutų verslininką

Šis pareiškimas pasirodė praėjus kelioms dienoms po jo suėmimo šioje Balkanų šalyje.

„Buvo surengtas susitikimas su Pietų Korėjos diplomatiniais atstovais, po kurio ši šalis pateikė ekstradicijos reikalavimą“, – žurnalistams Podgoricoje sakė teisingumo ministras Marko Kovac ir pridūrė, kad „Do Kwono esktradicijos prašė ir JAV“.

Do Kwonas, kurio pilnas vardas ir pavardė yra Kwon Do-hyung , buvo apkaltintas sukčiavimu dėl jo bendrovės „Terraform“ dramatiško žlugimo praėjusiais metais, dėl kurio investuotojai prarado apie 40 mlrd. dolerių (36,81 mlrd. eurų) ir kuris sukrėtė pasaulines kriptovaliutų rinkas.

Praėjusią savaitę jis ir jo kolega buvo sulaikyti Juodkalnijos sostinės oro uoste paaiškėjus, kad keliavo su suklastotais kelionės dokumentais.

Penktadienį Podgoricos teismas pranešė, kad leido suimti Do Kwoną ir jo kolegą ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, atsižvelgiant į pabėgimo riziką ir įtariant dokumentų klastojimu.

Šiuo metu Juodkalnijoje jam iškeltos dvi bylos – viena dėl įtariamo suklastotų dokumentų laikymo, kita – dėl galimos ekstradicijos.

Po jo suėmimo Pietų Korėja pasižadėjo siekti oficialios ekstradicijos. Be to, Jungtinės Valstijos taip pat Do Kwonui pateikė aštuonis kaltinimus dėl įtariamo sukčiavimo kriptografinio turto vertybiniais popieriais už kelis milijardus dolerių organizavimo, pranešė JAV vertybinių popierių ir biržos komisija.

Teigiama, kad verslininkas pernai gegužę, prieš sužlungant jo bendrovei, pabėgo iš Pietų Korėjos į Singapūrą.

Tačiau praėjusių metų rugsėjį Pietų Korėjos prokurorai paprašė Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos – Interpolo – paskelbti „raudonąjį pranešimą“ apie Do Kwoną, teigdami, kad šis atsisakė bendradarbiauti tiriant įmonės žlugimą.