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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV imigracijos agentai pašovė 28-erių vyrą: kilo didžiulis pasipiktinimas

2026-09-21 07:14 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-21 07:14
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Sekmadienį į vieną iš Ostino (Teksasas) ligoninių buvo skubiai pristatytas Venesuelos pilietis, kurį pašovė JAV imigracijos tarnybos agentas, pranešė vietos pareigūnai, išreiškę pasipiktinimą ir pareikalavę ištirti incidentą.

JAV imigracijos agentai pašovė 28-erių vyrą: kilo didžiulis pasipiktinimas | Scanpix nuotr.

Sekmadienį į vieną iš Ostino (Teksasas) ligoninių buvo skubiai pristatytas Venesuelos pilietis, kurį pašovė JAV imigracijos tarnybos agentas, pranešė vietos pareigūnai, išreiškę pasipiktinimą ir pareikalavę ištirti incidentą.

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Pareigūnų teigimu, per gaudynes pėsčiomis vyrui buvo šauta į liemenį. Jo būklė stabili, bet sunki. Pareigūnai pabrėžė, kad informacija apie incidentą kol kas yra labai preliminari.

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„Esu pasipiktinęs ir nepaprastai nusivylęs, kad ICE Ostino gatvėse pašovė žmogų“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė miesto meras Kirkas Watsonas, omenyje turėdamas JAV Imigracijos ir muitinės tarnybą (ICE), įgyvendinančią itin prieštaringai vertinamą D. Trumpo administracijos kovos su neteisėta imigracija politiką.

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Sužeistajam atstovaujanti teisininkė nurodė, kad jis yra 28 metų Venesuelos pilietis Wilberas Rafaelis Garcesas Perezas.

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Advokatė Kate Lincoln-Goldfinch socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad W. R. Garcesą Perezą ICE pašovė, kai jis tą popietę Ostine pristatinėjo užsakymą platformoje „DoorDash“.

K. Watsonas per spaudos konferenciją sakė, kad incidentas įvyko beveik per naktį smarkiai išaugus ICE operacijų Teksaso sostinėje skaičiui.

ICE informacijos apie incidentą nepaskelbė, o K. Watsonas pareiškė, kad prie kai kurių tyrimo aspektų turėtų prisidėti vietos teisėsauga.

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„Atvirai pasakysiu: mano požiūriu, nebūtų tinkama, jei ICE kokį nors tyrimą atliktų pati, neįtraukdama kitų“, – sakė K. Watsonas.

Panašią poziciją išsakė ir Kongreso narys Gregas Casaras, žurnalistams pareiškęs, kad ICE apie kituose miestuose jos pareigūnų paleistus šūvius taip pat neatskleidė visos tiesos.

G. Casaras paminėjo sausį Mineapolyje įvykusį incidentą, kai ICE pareigūnas nušovė Renee Goode. Vaizdo įrašai prieštaravo ICE teiginiams, kad ji mėgino automobiliu partrenkti federalinį agentą.

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„Baisu, kad šis siaubas pasiekė ir mus. Prieš kelias savaites, kai pamatėme smarkiai didėjantį ICE aktyvumą (...) aš ir kiti sakėme, kad ICE turi pasitraukti, kol kas nors nebus pašautas“, – sakė G. Casaras.

Šis Demokratų partijai atstovaujantis Atstovų Rūmų narys paragino paviešinti sekmadienio incidento metu prie pareigūnų kūno pritvirtintomis kameromis nufilmuotą medžiagą.

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Grėsmė būti deportuotam

Po kelių valandų G. Casaras pareiškė, kad W. R. Garcesas Perezas buvo išvežtas iš ligoninės ir perduotas ICE žinion.

„Jei ICE jį deportuos, dings pagrindinis jų įvykdyto šaudymo liudytojas. Jis negali būti išsiųstas iš šios šalies ir privalo gauti tinkamą medicininę pagalbą“, – pridūrė įstatymų leidėjas.

Advokatė K. Lincoln-Goldfinch taip pat sakė, kad jos klientas buvo sulaikytas, tačiau jo buvimo vieta kol kas nežinoma.

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Vietos žiniasklaidos socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti kelios dešimtys žmonių, protestuojančių įtariamo incidento vietoje.

2016 ir 2024 m. Donaldas Trumpas per prezidento rinkimų kampanijas žadėjo išsiųsti iš šalies milijonus dokumentų neturinčių migrantų, o grįžęs į Baltuosius rūmus ėmėsi virtinės plataus masto priemonių, kuriomis siekiama paspartinti deportacijas ir sumažinti sieną kertančių žmonių skaičių.

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JAV Krašto saugumo departamento duomenimis, rugpjūtį Jungtinėse Valstijose buvo sulaikyta beveik 51 tūkst. dokumentų neturinčių migrantų.

Įgyvendinant D. Trumpo kovos su neteisėta imigracija politiką, iki dantų ginkluoti ir dažnai kaukėti ICE agentai visoje šalyje sulaukė pasipiktinimo dėl agresyvios ir neretai smurtinės taktikos, kurią naudojant į JAV piliečius kartais lekia kulkos.

Viena iš tokios taktikos aukų – 23 metų Rubenas Ray Martinezas, kurį ICE agentai mirtinai sužeidė 2025 m. kovą. Leidinio „Texas Tribune“ teigimu, tai buvo pirmasis žinomas atvejis per antrąją D. Trumpo kadenciją, kai imigracijos tarnybos agentai nušovė JAV pilietį.

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