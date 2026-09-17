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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Netikėtas JAV žingsnis: susitiko su husiais – šie davė svarbų pažadą

2026-09-17 20:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-17 20:10
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Atsinaujinus karo veiksmams Jemene, JAV vyriausybės atstovai tiesiogiai kalbėjosi su husių smogikų atstovais, ketvirtadienį agentūra dpa sužinojo iš diplomatinių šaltinių Rijade.

JAV vėliava (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (10)

Atsinaujinus karo veiksmams Jemene, JAV vyriausybės atstovai tiesiogiai kalbėjosi su husių smogikų atstovais, ketvirtadienį agentūra dpa sužinojo iš diplomatinių šaltinių Rijade.

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Pasak šaltinių, JAV ambasadoje Omane vykusiame susitikime husiai patikino, kad nepuls JAV ar Izraelio laivų Bab al Mandebo sąsiaurio rajone Raudonojoje jūroje ir Adeno įlankoje.

Smogikai anksčiau buvo paskelbę Saudo Arabijos laivų „blokadą“ ir vėliau užpuolė kelis šios šalies laivus arba privertė juos pakeisti kursą.

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Nuo tada, kai prieš kelias savaites Jemene vėl prasidėjo karo veiksmai tarp husių ir Saudo Arabijos remiamos tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės, Saudo Arabija yra intensyviai apšaudoma.

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Per įtariamą husių išpuolį Saudo Arabijos Taifo mieste, esančiame už maždaug 100 kilometrų nuo musulmonų šventojo Mekos miesto, žuvo vienas žmogus – tai pirmoji žinoma auka nuo pastarojo protrūkio pradžios. Dar du žmonės buvo sužeisti.

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Taip pat apgadinti pastatai ir transporto priemonės, pranešė Saudo Arabijos civilinės saugos tarnyba.

Per daugiau nei 10 metų trunkantį Jemeno pilietinį karą išpuolių metu ne kartą žūdavo arba būdavo sužeisti Saudo Arabijos civiliai gyventojai.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Saudo Arabijos sosto įpėdinis informuotas apie derybas su husiais

Saudo Arabijos vadovybė siekė didesnės JAV karinės paramos atremiant išpuolius, teigė diplomatiniai šaltiniai Rijade. Jų teigimu, JAV atstovai apie derybas su husiais informavo ir Saudo Arabijos sosto įpėdinį princą Mohammedą bin Salmaną.

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Tuo tarpu Saudo Arabijos naikintuvai toliau atakavo taikinius Jemene, pranešė husiai. Per smūgį radijo bokštui Taizo provincijoje buvo sužeisti du žmonės, pranešė husių televizijos kanalas „Al-Masirah“.

Jemeno vyriausybės atstovų teigimu, susirėmimai taip pat vyksta Maribe, al Džaufe, Chadžoje ir kitose šalies dalyse.

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