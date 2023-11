Izraelis ir „Hamas“ arti paliaubų susitarimo, skelbia izraeliečių žiniasklaida

Izraelio žiniasklaida, remiantis šaltiniais premjero Benjamino Netanyahu administracijoje, skelbia, kad šiandien 19 val. vietos (ir Lietuvos) laiku susirinks Izraelio „karinis kabinetas“, po valandos – „saugumo kabinetas“, o 21 val. įvyks Vyriausybės narių posėdis, kurio metu, tikimasi, bus pasirašytas susitarimas.

„The Times of Israel“ taip pat skelbia, kad susitarimas bus patvirtintas jau šįvakar. Leidinyje cituojamas B. Netanyahu, kuris susitikimo su rezervistais Izraelio pietuose metu pareiškė, kad šalis „juda pirmyn“ link susitarimo pasiekimo. „Aš tikiuosi, kad greitai mes turėsime gerų naujienų“, – pridūrė jis.

Live update: Cabinet to meet at 8 p.m. to approve deal for release of dozens of hostages from Gaza https://t.co/6WzMHVtkJt . Click to read ⬇️

