Izraelio užsienio reikalų ministras atvyko į Kyjivą

„Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras atvyko į Kyjivą su oficialiu vizitu. Į jo darbotvarkę įtraukti susitikimai su Ukrainos vadovybe ir vietos žydų bendruomene“, – parašė M. Brodsky‘is.

Pasak laikraščio „The Times of Israel“, G. Saaras turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha, Ukrainos parlamento pirmininko pavaduotoju ir žydų bendruomenės atstovais. Be to, numatomas jo apsilankymas Babyn Jaro Holokausto memoriale, kur Antrojo pasaulinio karo metu nacių pajėgos nužudė daugiau nei 33 000 žydų.

Tai yra aukščiausio rango Izraelio pareigūno vizitas Ukrainoje nuo 2023 m. vasario mėnesio, kai šalyje lankėsi G. Saaro pirmtakas, dabartinis energetikos ministras Eli Cohenas.