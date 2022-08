Izraelio kariuomenė planuoja savaitę atakuoti iš oro taikinius Gazos Ruože

Kariuomenė „ruošiasi, kad jos operacija truks savaitę“, ir „šiuo metu nerengia derybų dėl paliaubų“, naujienų agentūrai sakė viena kariuomenės atstovė, patvirtinusi Izraelio žiniasklaidos pranešimus.

Izraelis penktadienį pareiškė buvęs priverstas surengto „prevencinę“ operaciją prieš grupuotę „Islamo džihadas“ ir teigė, kad ji planavo artimiausiu metu įvykdyti išpuolį, jau kelias dienas tvyrant padidėjusiai įtampai prie žydų valstybės ir palestiniečių anklavo sienos.

Islamistų judėjimo „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai šeštadienį nurodė, kad per Izraelio bombardavimą žuvo 11 žmonių, įskaitant penkiametę, ir dar per 80 buvo sužeisti. Izraelio kariškiai savo ruožtu paskelbė, kad per šią operaciją buvo nukauta apie 15 kovotojų.

Anksti šeštadienį Izraelis išplėtė savo operaciją prieš „Islamo džihadą“ – „Hamas“ palaikančią, bet nepriklausomai veikiančią grupuotę.

Izraelio kariuomenė paskelbė okupuotame Vakarų Krante sulaikiusi 19 asmenų, laikomų šios grupuotės nariais, ir dar vieną žmogų.

Izraelis ir „Islamo džihadas“ patvirtino, kad per penktadienį surengtą smūgį pastatui Gazos miesto vakarinėje dalyje žuvo svarbus kovotojų vadas Taysiras al Jabari (Taisiras Džabaris).

„Islamo džihadas“ pareiškė, kad Izraelio surengtas pirmasis bombardavimas prilygsta „karo paskelbimui“ ir paleido virtinę raketų į žydų valstybės teritoriją.

Anksti šeštadienį tęsėsi apšaudymai raketomis ir Izraelio smūgiai. Baiminamasi, kad šie smūgiai gali peraugti į konfliktą, panašų į 11 dienų pernai gegužę vykusį karą, per kurį buvo smarkiai nuniokotas Gazos Ruožas, o daugybė izraeliečių buvo priversti slėptis nuo palestiniečių kovotojų leidžiamų raketų.