Izraelio kariuomenė ir „Mossad“ rado Sirijoje prieš 43 metus dingusio kario kūną

„Per specialią operaciją, kuriai vadovavo IDF (kariuomenė) ir „Mossad“, Sirijos centrinėje dalyje buvo rastas ir į Izraelį pargabentas pirmos klasės seržanto Tzvikos Feldmano kūnas“, – skelbiama Izraelio pajėgų pareiškime.

„The Times of Israel“ rašo, kad tankų dalinio karys Tz. Feldmanas dingo be žinios 1982 m. per Pirmojo Libano karo mūšį prie Sultan Jakubo.

Beveik prieš 43 metus Libano Bekos slėnyje įvyko Izraelio gynybos pajėgų (IDF) ir Sirijos kariuomenės susirėmimas. Jame žuvo 21 Izraelio kariškis, daugiau kaip 30 buvo sužeista.

Tz. Feldmanas per mūšį dingo be žinios kartu su pirmos klasės seržantais Yehuda Katzu ir Zachariu Baumeliu. Pastarojo palaikai buvo surasti ir 2019 m. grąžinti į Izraelį.

Bendrame kariuomenės ir „Mossad“ pareiškime teigiama, kad „sudėtingą ir slaptą operaciją“ pavyko įvykdyti dėl „tikslios žvalgybos“ ir kitų pajėgumų, įskaitant „žvalgybinius tyrimus ir rinkimą bei daugybę veiksmų ir operacijų priešo teritorijoje“.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pagyrė pastangas surasti Tz. Feldmano kūną ir pabrėžė, kad jo ir bendražygių paieškos tęsėsi dešimtmečius. Jis teigė asmeniškai perdavęs žinią kario tėvams.