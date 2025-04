Italijos premjerė Meloni priims JAV viceprezidentą

REKLAMA

REKLAMA

J. D. Vance'as, kuris yra atsivertęs į katalikybę, anot Italijos žiniasklaidos, Didįjį penktadienį prieš Velykų sekmadienį taip pat lankysis Vatikane.

REKLAMA

Vizitas įvyks tuo metu, kai D. Trumpo įvestų muitų serija, kurią jis vėliau sustabdė, kelia chaosą pasaulio akcijų rinkose ir privertė tradicinius JAV sąjungininkus ieškoti sprendimų.

Ultrakonservatyvios, neofašistinių šaknų turinčios partijos „Italijos broliai“ (it. Fratelli d'Italia) vadovė G. Meloni per 48 valandas skris pirmyn ir atgal per Atlantą susitikti ir su JAV prezidentu, ir viceprezidentu.

REKLAMA

REKLAMA

Prieš tris savaites pokalbį telefonu su J. D. Vance'u surengė konkuruojančios kraštutinių dešiniųjų partijos „Lega“ („Lyga“) lyderis Matteo Salvini.

Prieš dvi savaites G. Meloni pareiškė sutinkanti su J. D. Vance'o kritika Europai kaip žemynui, kuriame silpnėja ir žodžio laisvė, demokratija.

Kalbėdamas apie G. Meloni vizitą Vašingtone, Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani sekmadienį laikraščiui „Corriere della Sera“ sakė, kad „transatlantiniai santykiai yra mūsų užsienio politikos prioritetas“.