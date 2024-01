ISW: Rusija per mėnesį gali pagaminti nuo 100 tankų

„Rusijos gynybos pramonės bazė (GPB) per mėnesį gali pagaminti mažiausiai 100 tankų, todėl mūšio lauke prarastą techniką galima pakeisti nauja, o rusų pajėgos „artimiausioje ateityje“ gali palaikyti esamą operacijų tempą“, – remiantis JK gynybos ministerijos informacija nurodoma pranešime.

Pranešama, kad, 2023 m. kovo duomenimis, vienintelis tankų gamintojas Rusijoje „UralVagonZavod“ per mėnesį pagamindavo po 20 tankų. Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas 2023 m. kovą teigė, kad Rusijos GPB 2023 m. galėtų pagaminti 1 500 tankų – vadinasi, vidutiniškai po 125 tankus per mėnesį.

Raketų gamyba

Analitikai taip pat atkreipė dėmesį, kad sausio 30 d. Rusijos gynybos ministerija pranešė, jog Rusijos gynybos bendrovė „Novator“ 2023 m. įvykdė valstybinį sparnuotųjų raketų „Kalibr“ ir balistinių raketų „Iskander“ užsakymą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad „Novator“ jau įvykdė 17 proc. valstybės gynybos užsakymo 2024 metams.

REKLAMA

REKLAMA

„Ukrainos vyriausiosios karinės žvalgybos direkcijos (GUR) vadovo pavaduotojas generolas Vadymas Skibitskyis sausio 15 d. nurodė, kad rusų pajėgos sparnuotųjų raketų „Kalibr“ per 2023 m. rugsėjo vidury Ukrainai suduotus smūgius nenaudojo, greičiausiai mėgindamos sukaupti raketų atsargas, be to, Rusija galimai patiria sunkumų gamindama sparnuotąsias raketas „Kalibr“, nes joms reikia daugybės užsienyje gaminamų dalių, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos“, – nurodoma pranešime.

Pirmiau Kariuomenės, konversijos ir nusiginklavimo tyrimų centro direktorius Valentynas Badrakas yra pranešęs, kad Rusija didina tankų gamybos apimtis ir nuo 2023 m. kovo per metus gali pagaminti apie 150 naujų tankų. Tuo pat metu priešas atsargoje turi dar nuo 11 000 iki 29 000 senesnių tankų, kurie naudojami remonto tikslais.