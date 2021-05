Baltarusijos valstybinė televizija pirmadienį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame sulaikytas opozicijos tinklaraštininkas Ramanas Pratasevičius sako bendradarbiaujantis su teisėsaugos pareigūnais ir duodantis „prisipažįstamuosius parodymus“ dėl kaltinimų organizavus protestus.

„Laba diena, aš vardu Ramanas Pratasevičius. Vakar buvau sulaikytas VRM darbuotojų Nacionaliniame oro uoste Minske. Šiuo metu esu Minsko miesto 1-ajame tardymo izoliatoriuje. Galiu pareikšti, kad jokių sveikatos problemų, taip pat dėl širdies ar kokių nors kitų organų, man neiškilo. Darbuotojų elgesys su manimi – maksimaliai korektiškas ir atitinkantis įstatymus. Šiuo metu toliau bendradarbiauju su tyrimu ir duodu prisipažįstamuosius parodymus dėl masinių neramumų organizavimo Minsko mieste“, – vaizdo įraše sakė 26 metų disidentas žurnalistas.

Jis kalbėjo sėdėdamas kambaryje prie stalo dėvėdamas juodą džemperį su gobtuvu, o ant jo veido buvo matyti, regis, šviežių nubrozdinimų žymės. Ant stalo gulėjo cigarečių pakelis ir degtukų dėžutė.

Šią žinią paskelbė „Nexta“ redaktorius, R. Pratasevičiaus bendražygis, kuris rėmėsi žurnalisto motinos citata.

❗️According to his mother, Roman Protasevich is in hospital in critical condition - heart disease. pic.twitter.com/5YKx3WLFyq