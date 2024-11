Ispanijos Valensijos regiono lyderis pripažino, kad buvo padaryta klaidų tvarkantis su pražūtingais potvyniais

„Neneigsiu klaidų“, – kreipdamasis į regiono parlamentą pareiškė Carlosas Mazonas ir kartu pridūrė, kad „nevengs atsakomybės“. Kaip regiono vyriausybės vadovas, „norėčiau atsiprašyti“ tų, kurie „juto“, kad „pagalba neatvyko arba jos nepakako“, kalbėjo jis.

Spalio 29 dieną dalyje Ispanijos miestų per kelias valandas iškrito tiek lietaus, kiek paprastai iškrenta per metus. Gausūs krituliai sukėlė potvynius, per kuriuos visoje šalyje žuvo 224 žmonės; 216 iš jų gyvybių neteko Valensijoje.

Kol C. Mazonas kalbėjo, prie regiono parlamento susirinko dešimtys protestuotojų, kurie šūkavo ir reikalavo jo atsistatydinimo.

Potvyniai nuniokojo infrastruktūrą, sunaikino pastatus ir apsėmė laukus. Manoma, kad galutiniai nuostoliai sieks dešimtis milijardų eurų. Beveik pusė Valensijos regione per pastarojo meto potvynius žuvusių žmonių buvo 70 m. amžiaus ir vyresni, o 26 buvo užsieniečiai, tarp jų – du britai.

Pasipiktinimas valdžios institucijomis dėl netinkamo valdymo prieš potvynius ir po jų šeštadienį sukėlė masinius protestus. Didžiausias įvyko Valensijos mieste – jis sutraukė apie 130 000 žmonių.

Kritikai ėmėsi kvestionuoti Valensijos regiono perspėjimo sistemos efektyvumą – kai kuriais atvejais įspėjimai gyventojų telefonus pasiekė tik tada, kai miestuose jau tekėjo potvynių vanduo. Daugybė vietos gyventojų taip pat skundėsi, kad ištisas dienas buvo palikti be maisto ir vandens ir turėjo kliautis savanorių, o ne vyriausybės teikiama pagalba.