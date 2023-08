Ispanija konfiskavo 9,5 tonos kokaino iš Ekvadoro

Trečiadienį pietiniame Alchesiraso uoste konfiskuotas didžiausias iki šiol Ispanijoje sulaikytas kokaino krovinys, kuris buvo paslėptas iš Ekvadoro atgabentame šaldomajame konteineryje bananų dėžėse, teigiama bendrame pareiškime.

Pasak jų, ši operacija yra „beprecedentis smūgis vienai didžiausių pasaulyje nusikalstamų organizacijų, platinančių kokainą“.

Pareigūnai šios organizacijos pavadinimo nenurodė.

Jie pridūrė, kad krovinį turėjo gauti pagrindiniai Europos nusikaltėlių tinklai.

Konteineryje buvo rasti daugiau kaip 30 Europos nusikalstamų grupuočių, kurios turėjo perimti krovinį, logotipai.

Pareigūnai teigė, kad pervežimą vykdžiusi organizacija, turėdama platų komercinį tinklą, per mėnesį į Europą galėjo išsiųsti 40 tokių konteinerių, be to, ji naudojosi šiaurės vakarų Ispanijoje esančiu Vigo uostu.