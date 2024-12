Islandijos parlamento rinkimus laimėjo socialdemokratai

Be socialdemokratų savo pozicijas rinkimuose smarkiai pagerino ir kitos opozicinės partijos. Tuo tarpu trys ligšiolinės koalicijos partijos patyrė nuostolių, viena jų net nepateko į parlamentą. Ministro pirmininko Bjarnio Benediktssono liberalų ir konservatorių Nepriklausomybės partija, nepaisant nuostolių, liko antra, nuo socialdemokratų atsilikusi 1,4 procentinio punkto. Daug blogiau pasirodė politinio centro Pažangos partija, tesurinkusi mažiau nei 8 proc. balsų, kai ankstesniuose rinkimuose buvo gavusi per 17 proc. Kairiųjų ir žaliųjų judėjimas, 2021 m. dar gavęs daugiau kaip 12 proc. balsų, dabar į parlamentą nepateko. Ateityje Altinge bus atstovaujamos tik šešios partijos iš dabar buvusių 8. Be Kairiųjų ir žaliųjų judėjimo 5 proc. barjero neįveikė ir Piratų partija.

Eiliniai parlamento rinkimai Islandijoje buvo numatyti 2025 m. vasaros pabaigoje. Tačiau spalio viduryje žlugus ministro pirmininko B. Benediktssono trijų partijų koalicijai, juos teko paankstinti. Jai, be kita ko, nepavyko išspręsti nesutarimų migracijos ir energetikos politikoje bei užsienio politikos klausimais.

Vyriausybę formuoti jau netrukus tikriausiai bus pavesta Kristrún Frostadóttir vadovaujamiems socialdemokratams. Jie parlamente turės 15 mandatų iš 63 ir dėl to bus reikalingi mažiausiai dviejų partnerių paramos. Būtų galima centro koalicija su Liberalia reformų partija ir Liaudies partija. Tuo tarpu bendradarbiavimas su B. Benediktssono Nepriklausomybės partija mažai tikėtinas.