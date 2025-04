Įsilipo į lėktuvo variklį dėl „TikTok“ įrašo: dabar piktinasi gauta bauda

Preslie‘is Ginoskis buvo nubausta pinigine bauda po to, kai pripažino savo kaltę dėl pavojaus saugumui sukėlimo ir diržo nenaudojimo Sidnėjaus oro uosto apsaugos zonoje.

23-ejų metų jaunuolis buvo nufilmuotas dar birželio mėnesį. Vaizdo įraše matyti kaip jis atlieka atsispaudimus ir demonstruoja savo raumenis priešais variklio ašmenis.

Pranešama, jog vyras, vaizdo įrašą, įkeltą į „TikTok“ su prierašu „greitas pumpavimas prieš skrydį“, paskelbė norėdamas atšvęsti paskutinę savo darbo dieną.

