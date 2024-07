Įsidėmėkite: neatlikę šio veiksmo, rizikuojate savo kūdikio sveikata ir net gyvybe

Tokias išvadas pateikė daktarė Pamela Mason, atlikusi naują tyrimą, paskelbtą žurnale „Journal of Community Medicine and Public Health“, kurio metu net 56,3 proc. kūdikių buteliukų buvo rasta E.Coli bakterijų.

Dr. P. Mason sakė: „Maitinimo įrangą labai lengva užkrėsti mikrobais, nes pieno nuosėdos yra puiki terpė jiems veistis“.

„Tai gali kelti rimtą pavojų kūdikių sveikatai, todėl labai svarbu užtikrinti, kad buteliukai, buteliukų dangteliai ir žiedai, čiulptukai ir net pieno nutraukimo prietaisai būtų tinkamai sterilizuojami“, – teigė P. Mason.

Sterilizavimo būdai

Šeimos gydytoja ir tyrimo bendraautorė daktarė Gill Jenkins sakė: „Nustatėme, kad geriausias būdas tinkamai sterilizuoti kūdikių įrangą yra šalto vandens metodas su chloro turinčiu produktu, pavyzdžiui, „Milton Sterilising Tablets“ arba „Milton Sterilising Solution“, kurie yra išbandyti ir patikrinti bei įrodyti kaip saugūs ir veiksmingi iš kartos į kartą“.

Kiti metodai irgi gali būti pakankamai veiksmingi. Tačiau jie turi keletą trūkumų. Pavyzdžiui, sterilizavimas verdančiame vandenyje kelia pavojų apsiplikyti, o čiulptukai gali greičiau suirti.

Be to, po to garus reikia nuplauti, taip pat naudoti didelių gabaritų įrangą, todėl į pieną gali patekti mikroplastiko. Kalbant apie ultravioletinių spindulių veiksmingumą, jis priklauso nuo to, kur šviečia šviesa, o sterilizacija gali užtrukti iki valandos.

Valymas ir sterilizacija – du skirtingi procesai

Pieno mišinių dabartiniai gamybos procesai neleidžia pagaminti sterilaus produkto, todėl jis gali būti užterštas Enterobacter sakazakii ir Salmonella enterica bakterijomis. Jei kūdikius prižiūrintys asmenys, ruošdami maistelį, taiko netinkamą sterilizacijos praktiką, problema gali dar labiau paaštrėti.

Dr. Masonas sakė: „Kūdikių tėvai ir globėjai gali gerokai sumažinti infekcijos riziką saugiai ruošdami mišinukus, teisingai juos tvarkydami ir naudodami tinkamai sterilizuotą įrangą“.

„Žmonės gali manyti, kad valymas ir sterilizacija yra tas pats, – sako vienas iš autorių, vaistininkas Markas Burdonas. – Tačiau iš tikrųjų tai yra du skirtingi, bet persidengiantys procesai, kurie abu yra svarbūs kūdikių saugumui“.

Geriausia sterilizacija – šaltu vandeniu

Sterilizuojant nuo paviršiaus pašalinami beveik visi mikroorganizmai. NHS rekomenduoja sterilizuoti 12 mėnesių ir jaunesnių kūdikių maitinimo įrangą.

Dr. Pamela Mason sakė: „Mūsų atlikto tyrimo apžvalgoje nustatyta, kad daugiau nei pusėje kūdikių buteliukų, be daugelio kitų potencialiai kenksmingų mikrobų, aptinkama E.Coli bakterijų, todėl siekiant užtikrinti kūdikių saugumą ir išgyvenimą svarbu žinoti, kaip tinkamai sterilizuoti jų maitinimo įrangą. Mūsų duomenimis, saugiausias, patogiausias ir ekonomiškiausias būdas tai padaryti – sterilizuoti šaltu vandeniu“.