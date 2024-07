Iš rinkimų besitraukiantis Bidenas nori perduoti estafetės lazdelę Harris: kas toliau?

Demokratai savo suvažiavimą Čikagoje surengs rugpjūčio 19–22 dienomis. Tai, kas turėjo būti J. Bideno „karūnavimu“, dabar tampa atviru konkursu, kuriame beveik 4, 7 tūkst. delegatų bus atsakingi už naujo kandidato, kuris vėlyvą rudenį mes iššūkį respublikonui Donaldui Trumpui, parinkimą.

Jų laukiantis kelias nėra nei lengvas, nei akivaizdus, ​​nors J. Bidenas ir išreiškė paramą K. Harris. Yra neatsakytų klausimų apie logistiką, pinigus ir politines pasekmes.

J. Bidenas anksčiau šiais metais laimėjo pirminius rinkimus ir sueigas visose valstijose, išskyrus Amerikos Samoa teritoriją. Mažiausiai 3 896 delegatai yra pažadėję jį paremti.

REKLAMA

REKLAMA

Dabartinės partijos taisyklės neleidžia J. Bidenui perleisti jų paramos kitam kandidatui. Tačiau politiniu požiūriu jo parama greičiausiai bus svari.

REKLAMA

J. Bidenui pasitraukus, demokratai techniškai pradeda nuo švaraus lapo. Tačiau realybėje jo pritarimas kandidatei stumia demokratus į nepažintą teritoriją.

Tiesioginė našta sutelkti tūkstančių delegatų paramą tenka K. Harris.

Dar prieš J. Bidenui paskelbiant apie savo sprendimą, demokratai galimais kandidatais, be K. Harris, įvardijo Kalifornijos gubernatorių Gaviną Newsomą (Geiviną Niusomą) ir Mičigano gubernatorę Gretchen Whitmer.

Tačiau kai kurie demokratai viešai, o daugelis – privačiai kalbėjo, kad akivaizdus sprendimas yra kandidate pasirinkti ją. Pergalės atveju K. Harris būtų pirmoji moteris, pirmoji juodaodė moteris ir pirmoji Pietų Azijos kilmės politikė JAV prezidento pareigose.

REKLAMA

REKLAMA

Atsižvelgiant į tai, kokie svarbūs juodaodžiai rinkėjai – ir ypač moterys – buvo J. Bideno nominacijai ir jo sprendimui pasirinkti K. Harris savo viceprezidente, manoma, kad demokratams būtų gana rizikinga pakeisti ją baltaodžiu kandidatu.

Nors K. Harris nebuvo laikoma ypač mylima ar daug nuveikusia viceprezidente, geriausias scenarijus jai ir demokratams yra greitai užsitikrinti paramą ir sukurti vieningą frontą.

J. Bideno kampanija neseniai pranešė surinkusi 91 mln. dolerių (83,6 mln. eurų). Pridėjus demokratų komitetų sąskaitas, iš viso jo kampanija disponuoja daugiau nei 240 mln. dolerių (220,6 mln. eurų).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kampanijos finansų ekspertai iš esmės sutinka, kad K. Harris galėtų kontroliuoti visas šias lėšas, nes kampanija buvo įsteigta jos ir J. Bideno vardu.

Jei demokratai paskirs kitą asmenį, o ne K. Harris, šis galėtų prieiti prie partijos sąskaitų, tačiau J. Bideno ir K. Harris sąskaitai būtų taikoma daugiau apribojimų, ir, pavyzdžiui, nebūtų galima tiesiog perleisti lėšų kitam kandidatui.

Dėl kandidato į viceprezidentus visada rengiamas atskiras balsavimas. Įprastai per suvažiavimą ratifikuojamas kandidato į prezidentus pasirinkimas. Jei K. Harris greitai pati sulauks paramos tapti kandidate į prezidentus, ji galėtų iškelti savo kandidatą ir delegatai jį patvirtintų. Tačiau procesas gali ir užsitęsti bei komplikuotis.

Be to, esama grėsmės, kad itin poliarizuotą rinkimų kovą dar apsunkins teisiniai ginčai valstijų ir federaliniu lygiu dėl demokratų kandidato. Keli konservatyvesni veikėjai jau yra pažadėję to imtis.