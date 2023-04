„Iš Baltarusijos – į Baltiją“ – rusų politologas įvardijo, kokias šalis planavo užimti Putinas

„Rusijos kariuomenė nesiūlė siųsti karių į Ukrainos teritoriją. Jie pasiūlė keletą savaičių Ukrainos karinę ir kritinę civilinę infrastruktūrą atakuoti raketų ir bombų smūgiais“, – sakė V. Solovejus, rašo UNIAN.

Politologo supratimu, Rusijos kariuomenė norėjo pakartoti 1999 m. NATO antskrydžius prieš Jugoslaviją ir tada „žiūrėti toliau“.

„Tačiau V. Putinui užgimė mintis, kad ukrainiečiai Rusijos kariuomenę sutiks, jei ne su gėlėmis, tai su „tyliu nesipriešinimu“, – tvirtino V. Solovejus.

Be to, jis įsitikinęs, kad V. Putinas planą apšaudyti šalį be karių įvedimo laikė „per mažu“ sprendimu, nes Ukraina – svarbiausia šalis regione, todėl reikia žaisti va bank.

„Ukrainos pavertimas kažkokia Rusijos konfederacijos dalimi būtų lemiamas išėjimas prie Vakarų sienų. O iš ten jau būtų galima į viską pažiūrėti kitaip“, – pridūrė V. Solovejus.

Politologas mano, kad iškart po Odesos užėmimo V. Putinas planavo užimti Moldovą. Tada po kurio laiko Rusijos diktatoriaus planuose buvo Gruzija, Armėnija ir Kazachstanas.

„Jei su Ukraina viskas klostytųsi labai gerai, o Vakarai paprasčiausiai patrauktų letenas, tada apsisuktų – iš Baltarusijos į Baltiją“, – mano V. Solovejus.