IS: ataką Maskvoje įvykdė keturi kovotojai

„Ataką įvykdė keturi IS kovotojai, ginkluoti kulkosvaidžiais, pistoletu, peiliais ir padegamosiomis bombomis“ – per vieną savo „Telegram“ kanalų paskelbė IS.

Ataka priklauso natūraliam karo prieš šalis, kovojančias su islamu, kontekstui, priduriama pareiškime.

Žuvusių per ginkluotą išpuolį koncertų salėje „Crocus City Hall“ žmonių skaičius išaugo iki 133, šeštadienį pranešė didelius nusikaltimus tiriantis Rusijos tyrimų komitetas.

Ginkluoti nusikaltėliai penktadienį pradėjo šaudyti šioje salėje vykusiame roko koncerte, o po šaudymo pastate kilo didelis gaisras, pranešė Rusijos valdžia.

FSB saugumo tarnybos vadovas informavo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „apie 11 asmenų sulaikymą, įskaitant visus keturis teroristus, tiesiogiai dalyvavusius vykdant išpuolį“.

Atsakomybę už išpuolį anksčiau per „Telegram“ paskelbtu pareiškimu prisiėmė IS pasivadinusi grupuotė.