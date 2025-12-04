Irano revoliucinė gvardija pradėjo karinio jūrų laivyno pratybas Persijos įlankoje

Šios pratybos surengtos praėjus beveik pusei metų po 12 dienų karo tarp Izraelio ir Irano. Trumpam prie Izraelio prisijungė ir JAV, atakuodamos svarbius Irano branduolinius objektus.
Irano valstybinė televizija pranešė, kad šios pratybos rodo Islamo revoliucinės gvardijos korpuso (IRGC) karinio jūrų laivyno atsidavimą ir pasipriešinimo dvasią. Teigiama, kad tai ypač svarbu Iranui susiduriant su bet kokia grėsme po birželio mėnesį vykusio 12 dienų karo.
Irano duomenimis, per Izraelio smūgius žuvo daugiau nei tūkstantis žmonių, įskaitant aukšto rango IRGC vadus. Iranas atsakė dronais ir raketomis, dėl kurių Izraelyje žuvo dešimtys žmonių.
Televizija pranešė, kad karinio jūrų daliniai perspėjo JAV regione dislokuotus laivus, išsiunčiant „tvirtą žinią“. Daugiau informacijos nebuvo pateikta, o Persijos įlankoje dislokuotos JAV pajėgos nekomentavo naujausių Irano pranešimų.
Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad IRGC dislokavo oro gynybos sistemas, galinčias aptikti oro ir jūros taikinius naudojant dirbtinį intelektą (DI).
Teheranas jau seniai grasina uždaryti Hormūzo sąsiaurį, kuris yra svarbus vandens kelias tarp Irano ir Persijos įlankos valstybių į atvirą vandenyną iš naftos ir dujų turtingų šalių, tokių kaip Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE).
Per Hormūzo sąsiaurį kasmet eksportuojama apie 20 proc. viso pasaulio naftos.
JAV karinis jūrų laivynas jau seniai patruliuoja Artimuosiuose Rytuose, kad vandens keliai liktų atviri.
Trečiadienį IRGC vyriausiojo vado pavaduotojas Ali Fadavi (Ali Fadavis) pareiškė, kad „jokia šalis negali sumenkinti Hormūzo sąsiaurio vaidmens“. Jis pažadėjo, kad IRGC saugos šį vandens kelią.
„Persijos įlankos saugumas yra Irano raudona linija“, – pridūrė A. Fadavi, apibūdindamas Teherano priešininkus – Jungtines Valstijas ir Izraelį – kaip „pagrindines pasaulinio nesaugumo varomąsias jėgas“. Ji citavo Irano valstybinė naujienų agentūra IRNA.
