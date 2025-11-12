 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Irako rinkimuose pergalę pasiekė dabartinis premjeras, sako šaltiniai

2025-11-12 13:16 / šaltinis: BNS
2025-11-12 13:16

Dabartinį Irako ministrą pirmininką Mohammedą Shia al Sudani palaikantis sąrašas po rinkimų parlamente pasiekė didelę pergalę, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė jo aljansui artimi šaltiniai.

Irako rinkimuose pergalę pasiekė dabartinis premjeras, sako šaltiniai (nuotr. SCANPIX)

Dabartinį Irako ministrą pirmininką Mohammedą Shia al Sudani palaikantis sąrašas po rinkimų parlamente pasiekė didelę pergalę, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė jo aljansui artimi šaltiniai.

REKLAMA
0

Po antradienį įvykusio balsavimo M. al Sudani „Atstatymo ir plėtros“ sąrašas iškovojo didelę pergalę, AFP sakė vienas premjerui artimas pareigūnas, o kiti du šaltiniai teigė, kad premjero aljansas „laimėjo didžiausią bloką“ – apie 50 vietų parlamente.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. al Sudani tapo svarbia Irako politine jėga, kai prieš trejus metus jį į valdžią atvedė proiraniškų grupių aljansas.

REKLAMA
REKLAMA

Tikimasi, kad Irako rinkimų komisija paskelbs preliminarius rezultatus vėliau trečiadienį.

Rinkimuose dalyvavo daugiau kaip 55 proc. rinkėjų – tai didelis šuolis nuo rekordiškai žemo rinkėjų aktyvumo, fiksuoto 2021 metais, kai jis siekė 41 procentą.

REKLAMA

Kadangi nė vienam sąrašui beveik neįmanoma pasiekti absoliučios daugumos, ministro pirmininko vaidmuo priklauso nuo koalicijos, kuriai po rinkimų pavyks užsitikrinti pakankamai sąjungininkų, kad sudarytų didžiausią šiitų aljansą.

Po ankstesnių rinkimų premjero paskyrimas ir vyriausybės formavimas tapo itin sunkiu procesu.

Ankstesniuose parlamentuose šiitų daugumai priklausančios partijos sudarydavo kompromisinius susitarimus, kad galėtų dirbti kartu ir suformuoti vyriausybę.

Pagal tradiciją Irake po invazijos įtakingą ministro pirmininko postą užima arabas šiitas, parlamento pirmininko – arabas sunitas, o prezidento postas, kuris iš esmės yra simbolinis, atitenka kurdui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų