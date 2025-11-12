Irako rinkimuose pergalę pasiekė dabartinis premjeras, sako šaltiniai

Po antradienį įvykusio balsavimo M. al Sudani „Atstatymo ir plėtros“ sąrašas iškovojo didelę pergalę, AFP sakė vienas premjerui artimas pareigūnas, o kiti du šaltiniai teigė, kad premjero aljansas „laimėjo didžiausią bloką“ – apie 50 vietų parlamente.
M. al Sudani tapo svarbia Irako politine jėga, kai prieš trejus metus jį į valdžią atvedė proiraniškų grupių aljansas.
Tikimasi, kad Irako rinkimų komisija paskelbs preliminarius rezultatus vėliau trečiadienį.
Rinkimuose dalyvavo daugiau kaip 55 proc. rinkėjų – tai didelis šuolis nuo rekordiškai žemo rinkėjų aktyvumo, fiksuoto 2021 metais, kai jis siekė 41 procentą.
Kadangi nė vienam sąrašui beveik neįmanoma pasiekti absoliučios daugumos, ministro pirmininko vaidmuo priklauso nuo koalicijos, kuriai po rinkimų pavyks užsitikrinti pakankamai sąjungininkų, kad sudarytų didžiausią šiitų aljansą.
Po ankstesnių rinkimų premjero paskyrimas ir vyriausybės formavimas tapo itin sunkiu procesu.
Ankstesniuose parlamentuose šiitų daugumai priklausančios partijos sudarydavo kompromisinius susitarimus, kad galėtų dirbti kartu ir suformuoti vyriausybę.
Pagal tradiciją Irake po invazijos įtakingą ministro pirmininko postą užima arabas šiitas, parlamento pirmininko – arabas sunitas, o prezidento postas, kuris iš esmės yra simbolinis, atitenka kurdui.
