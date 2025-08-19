Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Irako pareigūnai pradėjo kasinėti didelę kapavietę

2025-08-19 10:21 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 10:21

Irako pareigūnai pradėjo kasinėti, kaip manoma, didelę kapavietę, lipusią po maždaug prieš dešimtmetį visoje šalyje vykusio ekstremistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) siautėjimo.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Irako pareigūnai pradėjo kasinėti, kaip manoma, didelę kapavietę, lipusią po maždaug prieš dešimtmetį visoje šalyje vykusio ekstremistų grupuotės „Islamo valstybė" (IS) siautėjimo.

0
Valstybinė Irako naujienų agentūra sekmadienį pranešė, kad vietos valdžia bendradarbiauja su teismų sistema, teismo medicinos tyrėjais, Irako kankinių fondu ir masinių kapaviečių direkcija, siekdama atlikti kasinėjimus smegduobės vietoje Chasfoje, į pietus nuo Irako šiaurėje esančio Mosulo.

Kankinių fondo bendrų kapų kasinėjimų skyriaus vadovas Ahmadas Qusay al Asady naujienų agentūrai AP sakė, kad jo komanda darbus Chasfoje pradėjo rugpjūčio 9 dieną Ninevės provincijos gubernatoriaus Abdulqadiro al Dakhilo prašymu. 

Iki visiško ekshumavimo pirmiausiai surenkami matomi žmonių palaikai ir paviršiniai įkalčiai. Pasak pareigūnų, visiškam palaikų ekshumavimui reikės tarptautinės paramos.

Po pirmųjų 15 darbo dienų fondo komandos iš Mosulo sukurs duomenų bazę ir pradės rinkti DNR mėginius iš įtariamų aukų šeimų.

Visiškas palaikų ekshumavimas gali būti atliekamas tik išsiaiškinus, kaip saugiai dirbti teritorijoje, kurioje gali būti pavojingo vandenilio sulfido arba nesprogusių sprogmenų. 

Vietos pareigūnai, vadovaudamiesi nepatvirtintais liudininkų ir šeimų pasakojimais bei kitais neoficialiais parodymais, apskaičiavo, kad šioje vietoje gali būti tūkstančių žmonių palaikai, sakė A. Q. al Asady.

Irake ir Sirijoje aptikta daugybė masinių kapaviečių, kuriose yra tūkstančių žmonių, kuriuos per daugelį metų nužudė IS, palaikų.

IS kovotojai, vienu metu kontroliavę dideles Sirijos ir Irako teritorijas, garsėjo savo žiaurumu. Ekstremistai nukirsdavo galvas civiliams gyventojams, ėmė į vergiją ir žagino tūkstančius jazidžių – vienos seniausių Irako religinių mažumų moterų. 

2017 metais grupuotė buvo nugalėta Irake, kai irakiečių pajėgos užėmė šalies šiaurėje esantį Mosulą. Po trijų mėnesių kurdų sukilėlių pajėgos užėmė Sirijos šiaurinį ar Rakos miestą, kuris buvo faktinė grupuotės sostinė. Karas prieš IS oficialiai baigėsi 2019 metų kovą, kai JAV remiami ir kurdų vadovaujami Sirijos demokratinių pajėgų kovotojai užėmė Bagūzo kaimą – paskutinę IS tvirtovę Sirijos rytuose.

