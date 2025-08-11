Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Irakas pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus dėl rekordinio karčio

2025-08-11 21:43 / šaltinis: BNS
2025-08-11 21:43

Irakas pirmadienį pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus visoje šalyje, elektros energijos paklausai dėl kylančios oro temperatūros pasiekus precedento neturintį lygį. 

Irakas pirmadienį pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus visoje šalyje, elektros energijos paklausai dėl kylančios oro temperatūros pasiekus precedento neturintį lygį. 

0

Elektros energijos ministerija pranešė, kad Irake visiškai nutrūko elektros tiekimas po to, kai buvo atjungtos dvi elektros tiekimo linijos, išaugus elektros suvartojimui dėl „rekordinio temperatūros kilimo“ . 

Bagdade ir centriniuose bei pietiniuose regionuose temperatūra pasiekė 48–50 laipsnių Celsijaus.

Namų ūkiai vis dar gali naudoti privačius elektros generatorius.

Elektros tiekimo sutrikimai įvyko milijonams šiitų musulmonų susirinkus į svarbų religinį minėjimą Irako šiaurėje esančioje Karbalos provincijoje. Tai dar labiau padidino elektros energijos paklausą, pridūrė ministerija. 

