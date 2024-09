Irakas ir JAV susitarė dėl laipsniško koalicijos karių išvedimo

Jungtinės Valstijos Irake turi apie 2 500, o Sirijoje – 900 karių, dalyvaujančių tarptautinėje koalicijoje prieš grupuotę „Islamo valstybė“ (IS). Jos daug mėnesių veda derybas su Bagdadu dėl pajėgų išvedimo, tačiau iki šiol nebuvo paskelbtas koks nors tvarkaraštis.

Sekmadienį Irako gynybos ministras Thabetas al-Abassis televizijos kanalui „Al-Hadath“, kad koalicija iš bazių Bagdade ir kitose federalinio Irako dalyse pasitrauks iki 2025 m. rugsėjo, o iš autonominio šiaurinio Kurdistano regiono – iki 2026 m. rugsėjo. Išvedimas vyks „dviem etapais“ ir „galbūt artimiausiomis dienomis pasirašysime susitarimą“, pažymėjo Th. al-Abbasis.

Jis pridūrė, kad JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas susitikime buvo pareiškęs, kad pasitraukimui „nepakanka dvejų metų“. „Mes atmetėme jo pasiūlymą dėl (papildomų) trečių metų“, – nurodė Th. al-Abbasis.

Į smurto veiksmus, susijusius su Izraelio ir „Hamas“ karu Gazos Ruože, nuo spalio mėnesio pradžios įsitraukus Irano remiamoms ginkluotoms grupuotėms Artimuosiuose Rytuose, Irake ir Sirijoje į koalicijos pajėgas dešimtis kartų taikytasi dronais ir raketomis. JAV pajėgos prieš šias grupuotes abiejose šalyse surengė keletą atsakomųjų smūgių.

IS 2014 m. užėmė kai kurias Irako ir Sirijos dalis. Po trejų metų grupuotę nugalėjo Badgdadas, o 2019-aisiais ji buvo nugalėta Sirijoje. Nepaisant to, džihadistų smogikai ir toliau veikia atokiose dykumų vietovėse, nors ir nebekontroliuoja jokios teritorijos. Irako saugumo pajėgos teigia galinčios susidoroti su IS likučiais be pagalbos, nes grupuotė nekelia reikšmingos grėsmės.