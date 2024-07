Internetas sprogsta: ar „Simpsonai“ vėl numatė ateitį?

„Simpsonų“ gerbėjai jau seniai turėjo K. Harris savo akiratyje – bent jau netiesiogiai. Epizode „Bartas į ateitį“ (2000 m.) Lisa Simpson tampa pirmąja moterimi prezidente Jungtinių Valstijų istorijoje.

Šiame epizode „Simpsonų“ Lisa dėvi ryškų perlų vėrinį, violetinį kostiumėlį ir stambius perlų auskarus.

Kuo tai ypatinga? K. Harris dėvėjo būtent tokį įvaizdį, kai 2021 m. sausio 20 d. buvo prisaikdinta JAV viceprezidente, dėmesį atkreipė „Bild“.

Po pranešimo apie J. Bideno pasitraukimą, vykdomasis „Simpsonų“ prodiuseris Al Jeanas paskelbė Lizos ir K. Harris įvaizdžių fotomontažą „X“ ir prirašė: „Didžiuojuosi galėdamas būti šios „Simpsonų prognozės dalimi“.

.@TheSimpsons “prediction” I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/ZvkqotRpsn