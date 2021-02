Indijos fenomenas: 2021-aisiais Covid-19 tarsi „išnyko“

Praėjusį mėnesį, sausio 26-ąją, Indijos sveikatos ministerija pranešė, kad per dieną užfiksuota vos 9,1 tūkst. naujų atvejų. Šalyje, kur gyvena beveik 1,4 mlrd. gyventojų, tai nėra didelis skaičius. Maža to, tai buvo žemiausias rodiklis per pastaruosius 8 mėnesius.

„Nėra taip, kad Indija mažiau testuotų ar neskelbtų apie atvejus, – NPR cituojamas Džordžtauno universtiteto sveikatos ekonomistas Jishnu Dasas. – Kilo, kilo – o dabar staiga tiesiog pradingo! Turiu omenyje, kad ir intensyvios terapijos vietų panaudojimas mažėja. Visi indikatoriai rodo, kad skaičiai krinta“.

Mokslininkų teigimu, tai kas vyksta Indijoje yra mistika. Jie bando aptikti priežastis, kodėl Indijoje sergančiųjų skaičius krito taip stipriai ir taip staiga, kai dar buvo likę mėnesiai iki vakcinacijos pradžios.

„Čia yra milijono dolerių klausimas. Akivaizdu, esminės sveikatos priemonės veikia: testavimas išaugo, žmonės patenka į ligonines anksčiau ir mirčių skaičius nukrito, – komentavo Edinburgo universiteto mokslininkas Genevie Fernandesas. – Tačiau tai iš tiesų vis dar yra mistika. Labai lengva yra atsipalaiduoti, ypač kuomet daug pasaulio šalių žengia per antrąją ir trečiąją bangas. Mes turime būti budrūs“.

Mokslininkai, tiriantys Indijos fenomeną, aiškina tai bendra įvairių sutapusių faktorių visuma. Prie atvejų skaičiaus mažėjimo galėjo prisidėti: kaukių dėvėjimas ir socialinė politika, demografinė situacija, klimatas ir netgi „tinkama“ Covid-19 atmaina.

Jauna šalis su drėgnu ir karštu klimatu

Indija buvo viena iš kelių šalių pasaulyje (daugiausiai Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje), kuri įvedė privalomą kaukių dėvėjimą visose viešose vietose. Šalies premjerė Narendra Modi su kauke pasirodė televizijos eteryje dar pačioje pandemijos pradžioje. Žinia buvo aiški – kaukes teks dėvėti.

Šalyje buvo vykdoma masinė žmonių informavimo programa – netgi skambindami kam nors vietoje įprasto pypsėjimo išgirstumėte valdžios perspėjimus plautis rankas ir dėvėti kaukes.

Praėjusių metų pavasarį žiniasklaidą stebino vaizdai, kuriuose policija rykštėmis „auklėja“ kaukės nedėvėjusį indą. Mumbajaus policija tokiems įteikdavo 200 rupijų (apie 2 eurus) baudos kvitą ir kaukę – svarbiausia saugumas.

Valdžia skelbia, kad vien per Naujųjų metų vakarą Mumbajuje už kaukių nedėvėjimą policija išrašė daugiau nei 30 tūkst. eurų vertės baudų.

Tačiau griežtos priemonės ir švietimas suveikė. 95 proc. apklaustųjų liepos mėnesį teigė, kad dėvėjo kaukę paskutinį sykį išėję iš namų.

Indijos klimatas taip pat galėjo prisidėti prie kovos su Covid-19: didžiojoje šalies teritorijos dalyje yra karšta ir drėgna. Įrodymų, kad tai galėjo paveikti virusą nėra, bet mokslininkai jau nustatė, kad Covid-19 gana greitai žūsta itin karštomis ir drėgnomis sąlygomis.

Kai kurie Indijos ekspertai tvirtina, kad prie koronaviruso krizės suvaldymo galėjo prisidėti ir sudėtingos gyvenimo sąlygos: žmonės ir taip kasdien kovoja su dengu karštine, maliarija, hepatito ar choleros pavojais. Milijonams indų nuolat trūksta švaraus geriamo vandens, naudojama netinkama asmens higiena.

Viena iš esminių tokio greito krizės suvaldymo priežasčių galėjo būti ir tai, kad Indija yra labai „jauna“ šalis. – vos 6 proc. indų yra virš 65 metų amžiaus. Daugiau nei pusė populiacijos neturi ir 25 metų.

J. Dasas pažymėjo, kad indai, kurie sulaukia 65-erių Indijoje turi pasižymėti arba geresne sveikatos būkle, arba turtais – dažniau abiem požymiais.