Į šiaurę nuo Atėnų kilo didelis krūmynų gaisras

Priešgaisrinė tarnyba pranešė, kad liepsnas suvaldyti mėgina šimtai ugniagesių, jiems padeda sraigtasparniai ir specialūs lėktuvai.

Gaisras kilo po to, kai šalyje ilgą laiką nelijo, o pastarosiomis savaitėmis buvo fiksuojama aukštesnė nei 35 laipsnių temperatūra. Be to, šeštadienį regione pūtė stiprus vėjas, kurio gūsiai siekė 62 kilometrus per valandą, pranešė meteorologijos biuras.

Gaisro dūmų kamuoliai netruko išplisti ir daugelyje Atėnų rajonų dvokė degančia mediena ir pelenais.

Anot visuomeninio Graikijos transliuotojo ERT pranešimų, turistų lankomų vietų gaisro rajone nėra.

Graikijos civilinė gynyba dar kartą perspėjo, kad didelėje vidurio Graikijos dalyje visą savaitgalį galios antro lygio įspėjimas apie gaisro pavojų.