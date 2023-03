Į karą su kastuvais vietoj haubicų: skelbiama, kad rusų kariams smarkiai trūksta amunicijos

Vasario pabaigoje pasigirdo, kad Rusijos mobilizuotiems rezervistams buvo įsakyta šturmuoti Ukrainos betoninę tvirtovę, apsiginkluojant tik „šaunamaisiais ginklais ir kastuvais“.

Vienas iš atsargos karių teigė, kad nėra pasiruošęs tokiam mūšiui nei fiziškai, nei psichologiškai.

